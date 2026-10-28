Takıntılı eski sevgilisi Kumsal’ı başından vurdu

Aydın'da 20 yaşındaki Kumsal Kayan, takıntılı eski sevgilisi V.D. (21) tarafından başından vuruldu. Olay, Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir dairede dün meydana geldi. İddiaya göre, Kumsal Kayan ile evine gelen eski sevgilisi V.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gözü dönen V.D., silahını ateşleyerek Kayan'ı başından vurdu. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kumsal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayı öğrenen genç kızın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Saldırının ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli V.D.'yi yakalamak için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz takibi sonucu şüpheli, Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan Eğriboyun Mezarlığı bölgesinde yaşamına son vermek isterken suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Öte yandan Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen V.D.'nin daha önceden uyuşturucu ve silahlı yaralamadan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.