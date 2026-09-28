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Giriş Tarihi: 28.09.2026

Takıntılı koca eski eşini katletti

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Takıntılı koca eski eşini katletti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde İbrahim Ç. (50) boşandığı Fatma Ç.'yi (37), sokakta tabancayla vurdu. İbrahim Ç. kaçtı, yaralanan Fatma Ç. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde, Körfez'e bağlı Yavuz Sultan Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim Ç., eski eşi Fatma Ç.'ye sokakta silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kadın yaralandı, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma Ç., kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Takıntılı koca eski eşini katletti
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