Takıntının dozunu kaçırdı, doktor kadının çalıştığı hastanede istihbaratçılık yaptı!

İSTİHBARAT TOPLADI

Her defasında 40 yaşındaki adamı engelleyerek iletişim kurmasını istemeyen genç doktor, başarılı olamıyordu. Aylarca mesajlarla rahatsız edilen genç doktor, 29 Ocak günü ise şok yaşadı. İddiaya göre Battal Ç., doktorun çalıştığı hastaneye gelerek adeta istihbaratçı gibi çalıştı. Hastanedeki diğer görevlilerden genç kadınla ilgili günlerce bilgi toplayan genç adam, yönetim tarafından fark edildi. Durum doktora aktarıldı. Sümeyye A., yaşadıkları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.