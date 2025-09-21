Taksi bekletme kavgası mahkemelik oldu! Müşterilerin sohbeti taksi şoförünü çıldırttı

İlginç olay, 11 Ağustos günü Maltepe'de yaşandı. İddiaya göre anne Güzel T.(46) ve oğlu Çağlar Y.(27), yoldan geçen Emre T.(28) idaresindeki taksiyi çevirdi. O esnada bir yakınlarıyla karşılaşan anne oğul, dostlarıyla sohbete başladı.

"BEKLETME" TARTIŞMASI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Konuşmanın uzaması üzerine olanlar oldu. Taksici Emre T., iddiaya göre müşteri anne oğulun uzun süre taksiyi bekletmelerine tepki gösterdi. Bu nedenle taraflar arasında başlayan gerginlik önce sözlü atışmaya, kısa sürede de kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü Emre T., iddiaya göre anne Güzel T. ve oğlu Çağlar Y.'ye tokat attı. Bu sırada Çağlar Y., şoföre yumruk atarak karşılık verdi, ardından da kafa attı. Anne Güzel T. de oğluna destek olarak şoföre elle vurdu. Sokak ortasında aniden birbirine saldırmaya başlayan taksici ve müşterileri çevredeki vatandaşlar ayırdı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI DOĞRULADI

Olay yerine polis ekiplerinin de gelmesiyle taraflar birbirinden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde tarafların birbirini karşılıklı darbettiği anlar tespit edildi. Yapılan incelemede, yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu belirlendi. Yaşanan olay, uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında değerlendirilerek Uzlaştırma Bürosu'ya gönderildi. Ancak tarafların anlaşmayı kabul etmemesi nedeniyle dosya mahkemeye taşındı. Savcılık 3 şüphelinin de "basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti. Taksici ve müşterileri arasında yaşanan "bekletme" kavgası sonucu taraflar davalık oldu.