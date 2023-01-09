Taksi şoförünü döverek öldürdüler

İstanbul Fatih'te, aralarında kavga eden 3 yolcu daha sonra kendilerini uyaran taksi şoförüne saldırdı. Feci şekilde darbedilen taksi şoförü Aydın Altun (52) hayatını kaybetti. Olay, önceki gece saat 03.00 sıralarında Çapa'da meydana geldi. İddialara göre, 3 kişi Taksim'de Aydın Altun'un kullandığı taksiyi çevirip araca bindi. Araç içerisinde kavga etmeye başlayan 3 kişiyi Çapa'da indirmek isteyen Altun'a küfreden 3 şüpheli daha sonra Altun'u darbetmeye başladı. Araç dışında da devam eden olayın ardından şüpheliler koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Altun'u hastaneye götürdü. Hastanede sabaha kadar tedavisi devam eden Altun aldığı darbeler sebebiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.