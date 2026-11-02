Taksici cinayetinden planlı suikast çıktı! İki araçla adım adım takip etmişler: Biri tetikçiyi getirmiş diğeri çapraz ateşe tutmuş!

İstanbul Göktürk'te 16 Ağustos 2025 gecesi öldürülen Sefer Kaya'nın, kullandığı taksisiyle Mithat Paşa Mahallesi Gökşin Sokak'a geldikten kısa bir süre sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu aracının içinde hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma, saldırının tek bir kişi tarafından işlenmediğini, birden fazla araç ve şüphelinin yer aldığı organize bir pusuya dayandığını öğrenildi. Cinayetin detayları, kamera taramaları, HTS baz verileri ve çelişkili ifadelerin çözümlenmesiyle hazırlanan iddianamede eklendi.
CİNAYET ÖNCESİ ADIM ADIM KEŞİF YAPILDI
Teknik tespitlerde cinayet gecesi, birbiriyle bağlantılı iki farklı araç ve bir grup şüpheli bölgede adım adım keşif yaptı. Olayda aktif rol oynayan iki araçtan biri tetikçiyi taşıyan diğeri ise ikinci ateşi açacak olan araçtı. İçinde Osman Alp Yaş, Yusuf Torak ve Mehmet Eser'in bulunduğu araç, Göktürk'teki bir kafede bekledikten sonra saldırı saatine doğru öldürülen taksicinin park halinde olduğu sokağa hareket etti. Aynı dakikalarda diğer şüpheliler Tuna Şahin ve Tayyip Akgün ise kullandıkları araç ile tetikçi Muhammed Elibrahim'i sokağın hemen yakınındaki dere içi bölgesine getirip indirdi.
İKİ ARAÇTAN BİRİ TETİKÇİYİ GETİRDİ DİĞERİ İSE ÇARPRAZ ATEŞE TUTTU
Saldırı anı geldiğinde ise aracından inip yaya olarak sokağa sızan tetikçi Muhammed Elibrahim, şoför koltuğundaki Sefer Kaya'ya yanaşarak camdan peş peşe ateş etti. Tam bu esnada sokağa giren diğer araç ise taksinin yanından geçerken sağ arka camından Kaya'ya doğru ateş açtı. Araç içinden yükselen namlu parlamaları kamera kayıtlarına yansıdı. Öldürülen taksici kanlar içinde kalırken yaya tetikçi sokak aralarından kaçtı, her iki araç ise farklı güzergâhları kullanarak izlerini kaybettirdi.
CAN ÇEKİŞEN ARKADAŞINI KONTROL EDİP MESAJLARI SİLDİ
Kaya'nın meslektaşının cinayette rol oynadığı öğrenildi. Taksi şoförü Enver Alp'in, olay günü Sefer Kaya tarafından iş var diyerek olay yeri yakınına çağırdığı öğrenildi. Saldırının hemen ardından Kaya'nın aracının yanına gelen Enver Alp'in, arabadan inip camın açık kısmından Kaya'nın durumunu kontrol ettiği, vurulduğunu görmesine rağmen polis ya da sağlık ekiplerine haber vermediği ve araçla olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Ayrıca Enver Alp'in daha sonra maktulle olan tüm mesajlaşma ve arama geçmişini sildiği tespit edildi.
PROFESYONEL BİR EKİP GİBİ ÇALIŞTILAR POLİSİ YANILTMAK İSTEDİLER
Şüphelilerin ilk ifadelerinde olayı örtbas etmeye yönelik kurguladıkları senaryolar, incelemelerle çürütüldü. Şüpheliler Tuna Şahin ve Tayyip Akgün, araçlarına Yeşilpınar bölgesinden tetikçiyi tanımadıklarını; araçlarına ayağında terlik olan Suriyeli bir çocuğu aldıklarını, çocuğun aracın kaputuna ağır bir poşet koyduğunu ve kendilerini Kemerburgaz'a bıraktırdığını öne sürseler de, yapılan HTS analizleri, baz sinyalleri ve kamera kayıtları bu açıklamaları çürüttü. İncelemelerde şüphelilerin, cinayet saatinde ve öncesinde telefonlarını kapatarak ya da ortak baz istasyonlarından sinyal vererek olay yerinde birlikte hareket ettikleri dosyaya girdi.
TETİKÇİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayda kullanılan aracın içerisinde yer alan ve tersten ateş ederek Kaya'yı çapraz ateşe alınmasına sebep olan şüphelilerden Mehmet Eser'in cinayetten 2 gün sonra, 19 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçtığı anlaşıldı.
Eylemi gerçekleştiren tetikçi Muhammed Elibrahim ise kolluk kuvvetlerince yakalandığında suçunu itiraf ederken; kendisini bu eyleme Gaziosmanpaşa bölgesinde faaliyet gösteren ve suç örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlenen Bedir Karaoğlan'ın yönlendirdiğini iddia etti. Tüm delillerin toplanmasıyla Savcılık iddianameyi hazırlayarak Ağır Ceza Mahkemesine iletti.