Taksici cinayetinden planlı suikast çıktı! İki araçla adım adım takip etmişler: Biri tetikçiyi getirmiş diğeri çapraz ateşe tutmuş!

CİNAYET ÖNCESİ ADIM ADIM KEŞİF YAPILDI

Teknik tespitlerde cinayet gecesi, birbiriyle bağlantılı iki farklı araç ve bir grup şüpheli bölgede adım adım keşif yaptı. Olayda aktif rol oynayan iki araçtan biri tetikçiyi taşıyan diğeri ise ikinci ateşi açacak olan araçtı. İçinde Osman Alp Yaş, Yusuf Torak ve Mehmet Eser'in bulunduğu araç, Göktürk'teki bir kafede bekledikten sonra saldırı saatine doğru öldürülen taksicinin park halinde olduğu sokağa hareket etti. Aynı dakikalarda diğer şüpheliler Tuna Şahin ve Tayyip Akgün ise kullandıkları araç ile tetikçi Muhammed Elibrahim'i sokağın hemen yakınındaki dere içi bölgesine getirip indirdi.