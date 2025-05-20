Taksiciye bıçaklı saldırı! Yüz tanımayla bulunan saldırgan tutuklandı

Gaziantep Şahinbey ilçesinin Perilikaya mahallesinde meydana gelen olayda taksiye binen kimliği belirsiz bir şahıs, bilinmeyen bir sebeple tartıştığı taksi sürücüsüne bıçakla saldırarak yaraladı.

Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz şahıs taksi sürücüsü Hüseyin Çelik'e (30) bıçakla saldırarak boynundan ve yüzünden yaraladı. Kendisini araçtan atarak saldırıdan kurtulan taksici ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kapsamında bir süre önce devreye giren yüz tanıma sisteminden saldırganın kimliğini tespit ederek yakaladı. Suç aletiyle birlikte yakalanan M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.