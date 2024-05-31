Taksim Camii 3 yıldır Taksim Meydanı’nın simgesi oldu: Kırık dökük mescitten devasa camiye kavuştuk

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı'nda 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılışı yapılan Taksim Cami İstanbul'un simgesi haline geldi. 3 yıl önce Sur yapı tarafından mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın çalışmaları ile inşaatına 9 Şubat 2017 tarihinde başlanan Taksim Camii 28 Mayıs 2021'de Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı.

Açıldığı günden itibaren vatandaşın en tercih edilen ibadethanesi haline geldiğini İstanbul'daki diğer camiler kadar yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiğini belirten çevre esnafı Taksim camiisinin önemli eksikliği tamamladığını kaydettiler.

"YAĞMURDA ÇATIDAN SU AKARKEN NAMAZ KILIYORDUK"

Taksim camisi yapılmadan önce çok salıksız şartlarda sokaklarda Cuma namazını kıldıklarını belirten Fahrettin Çakmak, "Önceden burada bir mescit bulunuyordu. Bir odadan oluşan , abdest alınan küçük bir alandan oluşuyordu. Yağmur yağdığı zamanlarda çatısından başımıza su akardı. Kadın erkek zor sığıyorduk. Cuma günleri ise mecburen sokakta namaz kılıyorduk. Büyük sıkıntılar yaşıyorduk. İşyerimize yakın olduğu için mecburen burasını kullanıyorduk. Cumhurbaşkanımız sayesinde şimdi geniş ferah, temiz ve düzenli bir camiiye sahip olduk. Tarihine uygun İstanbul'un özellikle Taksimin simge yapısı oldu. Şimdi yerli yabancı turistler ve çevre esnafı olrak rahat rahat namazımızı kılıp ibadetimizi yapıyoruz. Allah yapandan ve yaptırandan razı olsun" dedi.

"KIRIK DÖKÜK MESCİTTEN DEVASA CAMİYE KAVUŞTUK"

Hayri Taş, "Taksim Camii'si tam da adına yakışır hale geldi. Önceden küçük mescit varken kalabalık cemaat sığmıyordu. Mecburen uzaktaki camilere gitmek zorunda kalıyorduk. Kırık dökük ve Müslümanlığa yakışmayan bir mescitten şimdi devasa bir yapıya kavuştuk. Hijyen olmayan bir mescitten 4 bin kişi kapasiteli çok modern bir ibadethanede namazımızı kılıyruz. Cumhurbaşkanımız muhteşem bir eseri Taksim'e kazandırdı. Şimdi gönül rahatlığı ile sıcak suyla abdet alıp ibadetimizi temiz ortamda yapıyoruz . Meydanın önemli bir abidesi oldu" şeklinde konuştu.

YILLARCA CAMİ ÖZLEMİMİZİ CUMHURBAŞKANIMIZ YERİNE GETİRDİ

Gencay Çanak, "Taksim'in önemli bir simgeye kavuşmuştur. Gölkemli yapısı ile görenleri hayran bırakıyor. Yıllardır Taksime büyük bir cami yapılacak demişlerdi. Bu Cumhurbaşkanımıza kısmet oldu. Önceden derme çatma, küçük ve kullanışsız bir mescitten şimdi devasa 4 bin kişi kapasiteli camiye kavuşmak bizi son derece memnun etti. Sokakta namaz kılarken bir Müslüman olarak utanıyordum. Turistler fotoğraflarımızı çekerek acıyorlardı. Çok çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Şimdi mükemmel Taksim'e yakışır bir eser yapıldı. Sadece camii değil, otoparkı, sergi salonu , etkinlik alanı olarak Taksime önemli hizmet veriyor. Taksime güzellik katan camii çok sayıdaki yerli ve yabancı tarafından da ziyaret ediliyor" dedi.

Taksim Meydanı'nda bir cami inşa edilmesi ilk olarak 1968 yılında gündeme geldi. Projenin gerçekleştiği alan imar planında 1977 yılından itibaren cami olarak belirlendi. Ancak Danıştay'ın 1983 yılında aldığı karar sebebiyle inşaat gerçekleşmedi. 28 Mayıs 2021'de Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Tören öncesi Taksim Meydanı'na gülsuyu sıkılmıştı.

CAMİİ BÜNYESİNİ SÜREKLİ CANLI TUTABİLEN BİR YAPIYA SAHİP

Proje olarak hem zemin kat hem de birinci bodrum katta İstanbul'un en yoğun arterlerinden olan İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı birleştiren ve bu ilişkiyi içerdiği sosyal mekanlarla besleyen, bu sayede de cami bünyesini sürekli canlı tutabilen bir yapıya sahip.

TOPLAM NAMAZ KAPASİTESİ 4 BİN KİŞİLİK

Cami'nin, 2 bin 482 metrekarelik arsa alanı ve yaklaşık 16 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olduğu da vurgulanırken, 163 araçlık kapalı otoparkıyla 2 bin 950 metrekarelik namaz kılınabilir bir alanı bulunuyor.

SOSYAL DONATILI CAMİİ

İbadet alanında 3 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide, dış avluda cenaze namazı kılabilecek kişi sayısı ise 2 bin 400. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı camide, 620 kadın bir arada namaz kılabiliyor. Caminin açık ve kapalı toplam namaz kapasitesi ise 4 bin kişi. Taksim Camisi, 2 bin 482,46 metrekare toplam inşaat alanı, 33 metre kubbe yüksekliği, 2 şerefiyeli 64,80 metre minaresi, 10 bin metrekare otopark alanı, 4 bin kişi ibadet alanı, bin 800 metrekare bodrum ve zemin katlarda salon, sergi salonu, kütüphane ve aşevi mekanları sunuyor.