Taksim Cami’nde hem ibadet hem de sıra kültür-sanat etkinlikleri yapılıyor

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş, camideki kültür-sanat faaliyetlerini ve diğer çalışmalarını anlattı.

"TAKSİM CAMİİ'Nİ EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIK SEMBOLÜ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Gümüş, Taksim Camii ve külliyesinin iki yılı aşkın süredir hizmet verdiğini belirterek, "Taksim Camii sadece bir cami değil. Cami dışında Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi, Taksim Kitabevi, Taksim Kahve, Taksim Aşevi, Çok Amaçlı Salon, fuaye, sanat atölye odaları, Divan Salonu, Taksim Çocuk Kulübü, Taksim Team, otopark ve bebek bakım odası gibi birçok kültürel, sosyal mekanları ve projeleri kapsayan bir külliye burası. Biz burayı, Batı'da Islamic Center, bizim geleneğimizde de külliye olarak tanımlanan yapılar bütünü olarak konumlandırdık." dedi.

Geçen 2 yılı aşkın sürede yerli ve yabancı çok sayıda turist ağırladıklarını aktaran Gümüş, Taksim Camii'nin hem İstanbul'un silüetine kazandırdığı mimari unsur hem de içeriğindeki kültür, sanat ve sosyal faaliyetlerle İstanbul'un en yaşanılır dini, kültürel ve turistik yapısı haline geldiğini söyledi.

Muhammet Furkan Gümüş, Taksim Camii'nin 150 yıllık bir mücadele hikayesinin olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Taksim Camii mücadelesi Ruslara mağlup olduğumuz Osmanlı-Rus savaşı sonrasında meydandan görünen Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nin yapılmasıyla beraber Pera'da yaşayan Müslümanların talebiyle başladı. Bu mücadele 150 yıl önce Abdülhamid Han döneminde başlamış. Maalesef dönemin şartları itibarıyla Osmanlı döneminde bu talep yerine getirilememiş. Cumhuriyetle beraber birçok siyasetçi, kültür insanı Taksim'e cami konusunu gündeme getirmiş. Halkın yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, bu herhangi siyasi bir restleşmenin değil, tümüyle dini bir ihtiyacın ortaya çıkmasıdır. "

ŞEHRİN KİMLİĞİNE VE SİLÜETİNE UYGUN

İstanbul'u ziyaret eden tüm Müslümanların vakit namazları ile cuma namazını camide kılabildiğini dile getiren Gümüş, caminin şehrin kimliğine ve silüetine de uygun olduğunu vurguladı.

Gümüş caminin mimarisine de işaret ederek, şöyle konuştu:

"Taksim Camii'nin Selçuklu, Osmanlı ve 19. yüzyıl Beyoğlu mimarisinin bir arada olduğu, geleneksel ve modern çizgilerin yer aldığı, görenlerin, ziyaret edenlerin takdir ettiği bir mimari yapısı da var. Taksim Camii'ni Türkiye'deki Müslümanlar için bir varlık mücadelesi, egemenlik ve bağımsızlık sembolü olarak görüyoruz. 150 yıllık süreçte mücadele eden çok sayıda isim oldu. Bu mücadele hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Caminin banisi Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ve Elmas ailesidir. Cami ve külliyenin tüm hizmetleri ise caminin baniliğini üstlenen Altan Elmas'ın da Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yürütülmektedir."

Yerli ve yabancı Müslümanlar için caminin bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Gümüş, "Geçen ay İngilizce tefsir sohbetlerine başladık. Buraya gelen yabancı ve İngilizce konuşabilen Müslümanlar açısından da İngilizce tefsir sohbeti çok ilgi gördü. Çok olumlu tepkiler aldık. Bunun için camide kültür sanat faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gümüş, yakında tanıtımı yapılacak Taksim Çocuk Kulübünde hafta içi ve hafta sonu çocuklara yönelik etkinlikler düzenleneceğinin altını çizdi.

Çocuklar için mimarlık, felsefe, psikoloji, değerler eğitimi, satranç ve sanat atölyeleri düzenleneceğini kaydeden Gümüş, alanında uzman isimlerin katılımıyla ücretsiz birçok etkinlik gerçekleştirileceğini söyledi.

- "Taksim Camii'nin dünya Müslümanları için de önemini, kıymetini biliyoruz"

Kültür Sanat Merkezinde yıl boyunca birçok etkinlik düzenlendiğini ifade eden Gümüş, faaliyetlerin 700 kişilik çok amaçlı salon, atölye odaları, fuaye alanları, kitabevi, kafe ve divan salonunda gerçekleştirildiğini aktardı.

Muhammet Furkan Gümüş, Kültür Sanat Merkezi'nde her yaştan insana hitap eden programlar olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi'nde şu ana kadar onlarca sergi, söyleşi, seminer düzenledik. Ebru atölyesinden hat sanatına... Bayanlara ve erkeklere yönelik musiki kursları inanılmaz bir yoğunluk içerisinde. Farklı taleplere göre kurslar, atölyeler de düzenledik. Uluslararası Genç Derneği iş birliğiyle Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Okulumuz devam ediyor. Bunun dışında İbranice, Filistin Lehçesi gibi dil kursları düzenledik. Halihazırda devam eden İslam sanatlarında geometrik desen atölyesi, yetişkin kadınlara ve genç kızlara ayrı olmak üzere drama ve tiyatro atölyesi de düzenliyoruz. Taksim Kahve'de müzik dinletisi ile fotoğraf söyleşileri gerçekleştiriyoruz. Taksim Kitabevi'nde de şu ana kadar 20'nin üzerinde değerli yazarımızı misafir ederek söyleşi imza programlarımız oldu. Burada düzenlediğimiz en önemli programlardan birisi de aylık olarak yaptığımız Taksim Sinema Buluşmaları etkinliğimiz. Aylık sinema gösterimleriyle yönetmeninin katıldığı sinema söyleşileri gerçekleştiriyoruz. Divan Salonumuzda ise Doğudan Batıdan Sohbetler başlığı altında dünyanın birçok ülkesinden yazar ve entelektüeli misafir ediyoruz."

Camilerin medeniyetin en önemli kültür, sanat ve sosyal buluşma mekanları olduğuna işaret eden Gümüş, şöyle devam etti:

"Sorumluluğumuzun farkındayız. Taksim Camii'nin dünya Müslümanları için de önemini, kıymetini biliyoruz. O anlamda Taksim Camii ve Külliyesi'nin temizlik, güvenlik hizmetlerini sağladığımız gibi dini hizmetler, kültür sanat faaliyetleri ve aşevi hizmetlerimiz başta olmak üzere tüm konularda hassasız ve titizlikle hizmet veriyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu hizmetlerimiz daha da gelişecek ve artacak. Yeni dönemde ekim ayı itibariyle aylık programlara düzenli bir şekilde başlayacağız. Mesnevi Sohbetleri, Mimarlık Söyleşileri, İslam ve Psikolojisi Seminerleri, İstanbul Kültür Söyleşileri, Müzik Dinletileri, Drama ve Tiyatro Kursları, Sinema Gösterimleri ve Söyleşileri, Sergiler, Doğudan Batıdan Sohbetler, Tarih Söyleşileri, Medya Buluşmaları, Taksim Mezat Buluşmaları, Çocuk Kitapları Günleri, Atölyeler, Kurslar gerçekleşecek. Taksim Camii'nden Gönül Coğrafyamızın Kıymetli İsimlerine Bir Selam ve Dua alt başlığı ile ilkini geçenlerde merhum Prof. Dr. Muhammet Tayyip Okiç için düzenlediğimiz Tezkâr Programlarını da Taksim Camii içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Gencinden çocuğuna, yaşlısına, kadına, erkeğine yönelik dolu dolu bir program hazırlıyoruz. Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nin programlarından haberdar olmak, takip ve katılmak isteyenler sosyal medya sayfalarından programlarımızı takip edebilirler."