Haberler Yaşam Haberleri Taksim Meydanı'nda zincirleme kapkaç! Yaşı kadar suç kaydı çıktı
Giriş Tarihi: 21.7.2024 10:15

Taksim Meydanı'nda zincirleme kapkaç! Yaşı kadar suç kaydı çıktı

Taksim Meydanı ve çevresinde motosikletli iki kapkaççı, 2 gün içerisinde 4’ü kadın 6 kişinin cep telefonunu kapkaç yaptı. Kapkaç anları kameralara yansırken, iki şahıs Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan kapkaççılardan birinin 8 suç kaydı, 19 yaşındaki diğer şüphelinin ise yaşı kadar suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

İHA
Taksim Meydanı’nda zincirleme kapkaç! Yaşı kadar suç kaydı çıktı

Beyoğlu Taksim Meydanı ve çevresinde motosikletli iki şahıs, kaldırımlara çıkarak otobüs durağında bekleyenlerin ve yürüyen vatandaşların yanına yaklaşarak 4'ü kadın 6 kişinin telefonunu kapkaç yaptı. Soğukkanlı şekilde 2 gün içerisinde 6 telefon çalan şahıslar kayıplara karıştı. Kapkaça uğrayan kişilerin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ, KISKIVRAK YAKALADI

Çalışmalar çerçevesinde mağdurların ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri adım adım takip etti. Onlarca saatlik görüntü kaydı izleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kapkaççıların 21 yaşındaki Yasin Y. ve 19 yaşındaki İbrahim Halil B. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Yasin Y. Sütlüce Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakalandı. İbrahim Halil B. ise Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bir cadde üzerinde yakalandı.

BİRİNİN 8, DİĞERİNİN 19 SUÇ KAYDI ÇIKTI!

Gözaltına alınan şahısların emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan kapkaççılardan 21 yaşındaki Yasin Y.'nin 8 suç kaydı, 19 yaşındaki İbrahim Halil B.'nin yaşı kadar suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kapkaç anları ise kameralara anbean yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim Meydanı'nda zincirleme kapkaç! Yaşı kadar suç kaydı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA