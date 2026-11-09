Taksim’de dehşete düşüren anlar! Yüzüğü iade etmek isterken kabusu yaşadı: Satırlı saldırıya valizle böyle direndi!

SATIRLI SALDIRIYA VALİZLE KARŞI KOYDU

Müşteri saldırı sırasında valizle kendisini savundu. Bijuteri çalışanının satırla saldırdığı ve müşterinin valizle kendisini koruduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.