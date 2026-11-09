Haberler Yaşam Haberleri Taksim’de dehşete düşüren anlar! Yüzüğü iade etmek isterken kabusu yaşadı: Satırlı saldırıya valizle böyle direndi!
Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:13

Taksim’de dehşete düşüren anlar! Yüzüğü iade etmek isterken kabusu yaşadı: Satırlı saldırıya valizle böyle direndi!

Taksim’de iki yüzüğün iadesi için başlayan tartışma, kısa sürede satırlı saldırıya dönüştü. Bir pasajın önünde müşterisine öfkeyle satırla saldıran bijuteri çalışanı, karşısında valizle kendisini korumaya çalışan müşteriyi buldu. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakaladı. İfadesinde yüzüklerin iade edilmesine sinirlendiğini söyleyen 38 yaşındaki şüpheli sözleri pes dedirtti. İşte detaylar…

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Taksim’de dehşete düşüren anlar! Yüzüğü iade etmek isterken kabusu yaşadı: Satırlı saldırıya valizle böyle direndi!
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Olay, 1 Kasım Pazar günü saat 19.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pasajın önünde bijuteri çalışanıyla müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bijuteri çalışanı satırla müşteriye saldırdı.

SATIRLI SALDIRIYA VALİZLE KARŞI KOYDU

Müşteri saldırı sırasında valizle kendisini savundu. Bijuteri çalışanının satırla saldırdığı ve müşterinin valizle kendisini koruduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.

SATIRLI DEHŞET KAMERAYA YANSIDI

Saldırıya uğrayan müşterinin başvurusu bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Ekipler, saldırganın pasajdaki bijuteride çalışan Salih K. olduğunu belirledi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Salih K., ifadesinde müşterinin 2 yüzük satın aldığını, ardından yüzükleri iade etmeye geldiği için sinirlendiğini söyledi.

ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Emniyete 3 geliş kaydı bulunan şüpheli hakkında 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BEYOĞLU #TAKSİM

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Taksim’de dehşete düşüren anlar! Yüzüğü iade etmek isterken kabusu yaşadı: Satırlı saldırıya valizle böyle direndi!
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