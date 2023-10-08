Taksim’de dolar saçanların hapsi istendi

Kendilerini "Fergio House" olarak tanıtan yüzleri maskeli bir grup, geçtiğimiz ağustos ayında İstiklal Caddesi'nde havaya 1 dolarlık banknotlar saçarak o anları kayda almış, daha sonra çekilen görüntüleri "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla sosyal medyada paylaşmıştı. Grubun OnlyFans içerik üreticileri olduğu ortaya çıkmıştı. Videonun sosyal medyada gündem olması sonrası OnlyFans içerik üreticilerine, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

HEPSİ SERBEST BIRAKLMIŞTI

Operasyon sonucu OnlyFans içerik üreticilerine ait çok sayıda maske, kıyafet ve dolara el koyuldu. Ele geçirilen dolarların üzerinde "Geçersiz" yazdığı ortaya çıktı. 12 şüpheliden 7'sini ifadelerinin ardından serbest bırakırken 5 şüpheli "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorguları yapılan 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

SAVCILIK SORUŞTURMASINI TAMAMLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplam 14 içerik üreticisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. savcılık, Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığını ileri sürerek şüpheliler hakkında altı aydan, bir yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, Şüphelilerin halkın bir kesiminin sosyal sınıf farklılığına dayanarak, bu eylem nedeniyle halkın bir kısmının kendisinde aşağılık duygusu duymalarına neden oldukları, bir dolarlık banknotları fırlatarak sosyal medyada yayınladıkları görüntülerle ekonomik durumu iyi olmayan insanları alenen aşağıladıkları kaydedildi.

AZMETTİRİCİ SERHAT G.

Olayın azmettiricisi Serhat G.'nin paraya hava saçarak aşağılama eyleminin ve videoyu yayınlayarak azmettiricisi olduğu, bazı şüphelilerin eyleme katıldığı bazı şüphelilerin ise eylemin planlama aşamasında yer aldığı belirtilerek, şüphelilerin kıyafetlerin seçildiği evde yakalandıkları fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri kaydedildi Şüpheliler asliye ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.