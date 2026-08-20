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Giriş Tarihi: 20.08.2026 21:55 Son Güncelleme: 20.08.2026 21:58

Talaş yüklü tır alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki talaş yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı. Alevlere teslim olan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

İHA
Talaş yüklü tır alevlere teslim oldu
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Yangın, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiindeki rampada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Ahmet O. yönetimindeki 16 MCZ 10 plakalı talaş yüklü tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Talaş yüklü tır alevlere teslim oldu

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangın sonucunda tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#BURSA #İNEGÖL #KESTEL #ANKARA

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Talaş yüklü tır alevlere teslim oldu
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