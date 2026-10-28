Talihsiz Zekiye öldüğüyle kaldı

Aksaray'da asılı halde bulunan 3 çocuk annesi Zekiye Derin'in ölümüyle ilgili görülen yargılamada, tek şüpheli olan eşi Mehmet Derin hakkında tüm bulgulara rağmen takipsizlik kararı verildi.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Kökez köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Zekiye Derin (31), 18 Nisan'da evlerinin deposunda asılı halde bulundu. Otopside darp izlerine rastlandı. Eşi Mehmet Derin'in aşırı kıskanç olduğu, eşinin dışarı çıkmasını istemediği ve zaman zaman evden kovduğu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle de tartışma çıkardığı belirlendi. Buna rağmen savcılık, ölümün intihar olduğu kanaatiyle takipsizlik kararı verdi.

İKİ KEZ TAKİPSİZLİK VERDİ

Ailenin itirazı üzerine Aksaray 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı kaldırarak Mehmet Derin'in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Bilirkişi incelemesinde Mehmet Derin'in, olay tarihinde eşinin yanında olduğunu gösterirken, Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı ise ölümde başka bir kişinin kusurunu gösteren delil bulunmadığı gerekçesiyle ikinci kez takipsizlik kararı verdi.

Aile, HTS kayıtlarındaki tutarsızlıkların ayrıntılı incelenmesi için karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Tolga YANIK/SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör