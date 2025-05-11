Haberler Yaşam Haberleri Tam 8 kez alkollü yakalandı: Ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu!
Giriş Tarihi: 11.5.2025 15:51 Son Güncelleme: 11.5.2025 19:10

Tam 8 kez alkollü yakalandı: Ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu!

Erzurum'da Orhan E., polisin ihtarına uymayıp hafif ticari araçla kaçtı. 25 kilometrelik takip sonunda durdurulan sürücü 2,87 promil alkollü çıktı. Daha önce 7 kez alkollü araç kullandığı belirlenen Orhan E.'nin ehliyetine 2060 yılına kadar el konulduğu açıklandı.

Faruk KÜÇÜK
Tam 8 kez alkollü yakalandı: Ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu!

Erzurum'un Aziziye ilçesinde Orhan E. (37) kullandığı 25 SD 996 plakalı hafif ticari araçla bir başka otomobile çarparak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, aracı takibe aldı. Megafonlu uyarı ve 'dur' ihtarına rağmen Orhan E. aracıyla Erzurum-Aşkale kara yolunda kaçışını sürdürdü.

Takip sırasında polis aracı, önünde ilerleyen TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu. Ekipleri alarma geçiren Orhan E., yarım saat süren takibin ardından Aşkale Uygulama Noktasında silah doğrultularak durdurulabildi.

Ters kelepçe takılarak ekip otosuna bindirilen Orhan E.'nin yapılan kontrolünde 2.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Orhan E., işlemleri için polis merkezi amirliğine götürülürken, kullandığı araç otoparka çekildi.

20 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI!

Çeşitli suçlardan 20 kaydı bulunduğu öğrenilen Orhan E. hakkında 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 7 kez işlem yapıldığı ve ehliyetine 2055 yılına kadar el konulduğu belirlendi. 8'inci kez alkollü araç sürerken yakalanan Orhan E.'nin ehliyetine el konma süresi 2060 yılına kadar uzatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tam 8 kez alkollü yakalandı: Ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz