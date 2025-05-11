Tam 8 kez alkollü yakalandı: Ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu!

20 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI!

Çeşitli suçlardan 20 kaydı bulunduğu öğrenilen Orhan E. hakkında 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 7 kez işlem yapıldığı ve ehliyetine 2055 yılına kadar el konulduğu belirlendi. 8'inci kez alkollü araç sürerken yakalanan Orhan E.'nin ehliyetine el konma süresi 2060 yılına kadar uzatıldı.