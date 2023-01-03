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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Tamburi Sadun Aksüt vefat etti

AA
Tamburi Sadun Aksüt vefat etti
Türk musikisinin usta sazendelerinden tamburi Sadun Aksüt, İstanbul'da 90 yaşında hayata veda etti. Aksüt, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. Sanat hayatı boyunca 60 saz eseri, 150 şarkı ve 30 ilahinin yanı sıra aralarında Tambur Metodu, 500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi, Türk Musikisinin 100 Bestekârı'nın bulunduğu birçok kitaba imza atan Aksüt, TRT İstanbul Radyosu emekli sanatçılarındandı. Yarım asra yakın eğitim hayatında yüzlerce öğrenci yetiştiren Aksüt, arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ne bağışlamıştı. Aksüt, bugün 11.00'de İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda yapılacak törenin ardından öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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Tamburi Sadun Aksüt vefat etti
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