Tanesini 40 bin TL’ye satacaktı: Ekipler ‘Dur’ dedi!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Aydın'a gelerek elinde bulunan tarihi eserlerin tanesini 40 bin TL'ye satmak isteyen V.G.U. isimli şüpheli, Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 39 adet gümüş sikke ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, sikkeler Müze Müdürlüğüne tespit edildi. Yapılan incelemelerde tarihi eserlerin gümüş ve Osmanlı dönemine ait olduğu tespit edildi.