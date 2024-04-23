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Giriş Tarihi: 23.4.2024 10:16 Son Güncelleme: 23.4.2024 10:16

Tanesini 40 bin TL’ye satacaktı: Ekipler ‘Dur’ dedi!

İzmir’den Aydın’a giden bir şahıs, Osmanlı dönemine ait 39 gümüş sikke ile yakalandı. Tanesini 40 bin liradan satmaya hazırlandığı ortaya çıktı...

İHA
Tanesini 40 bin TL’ye satacaktı: Ekipler ‘Dur’ dedi!
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Aydın'a gelerek elinde bulunan tarihi eserlerin tanesini 40 bin TL'ye satmak isteyen V.G.U. isimli şüpheli, Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 39 adet gümüş sikke ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, sikkeler Müze Müdürlüğüne tespit edildi. Yapılan incelemelerde tarihi eserlerin gümüş ve Osmanlı dönemine ait olduğu tespit edildi.
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Tanesini 40 bin TL’ye satacaktı: Ekipler ‘Dur’ dedi!
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