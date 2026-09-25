Tanju Özcan’ın yargılandığı davada mütaala açıklandı! İşte istenen cezalar

HAK EDİŞ OLAYI

Bolu Belediyesi tarafından ihale edilen 100'üncü Yıl Cumhuriyet Parkı yapım işini üstlenen şirketin yetkilisi Halis Volkan Akıncı'nın hak ediş ödemeleri ele alındı. Mütalaada, Akıncı'nın hak edişlerinden toplam 3 milyon TL'nin BOLSEV Vakfı hesabına aktarıldığı, ayrıca 7 milyon 500 bin TL'lik hak edişin şirket hesabına gönderilmesinin ardından aynı tutarın BOLSEV A.Ş.'ye 'reklam sözleşmesi' kapsamında aktarıldığı belirtildi. Savcılık, Tanju Özcan ile dönemin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak mağduru ödeme yapmaya zorladığı kanaatine vardı. Özcan ve Ayhan'ın 'icbar suretiyle irtikap', Ali Sarıyıldız'ın ise suça yardım eden sıfatıyla cezalandırılması talep edildi.

BETON OLAYINDA 'İRTİKABA TEŞEBBÜS'

Mütalaada, Bolu'daki 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında kullanılacak betonla ilgili yaşanan süreç de ayrı bir olay olarak değerlendirildi. Savcılık, firma yetkilisi C. E.'nin başlangıçta Bolu Bel A.Ş. ile metreküpü 2 bin 400 TL'den beton alımı konusunda görüşme yaptığını, daha sonra fiyatın 3 bin 400 TL, ardından 3 bin 350 TL olarak bildirildiğini belirtti. C.E.'nin fiyatı kabul etmemesinin ardından şantiyede belediye denetimleri yapıldığı, idari yaptırımlar uygulandığı ve prefabrik ofisin mühürlendiği belirtilen mütalaada, bu eylemlerin firmanın Bolu Bel A.Ş.'den beton almaya zorlandığı iddiasını desteklediği değerlendirmesine yer verildi. Savcı, Tanju Özcan'ın C.E.'ye yönelik 'icbar suretiyle irtikaba teşebbüs', Ali Sarıyıldız'ın ise aynı suça yardım eden sıfatıyla cezalandırılmasını istedi.



CAFE OLAYINDA 'RÜŞVET'

Mütalaanın son bölümünde, Bolu'da faaliyet gösteren Salon Vegas isimli iş yerinin ruhsat işlemleriyle ilgili iddialar değerlendirildi. Savcılık, işletmeci Muhsin Karadayı'nın ruhsat işlemlerinin çözülmesi karşılığında BOLSEV'e 400-500 bin TL civarında ödeme yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını, bu kapsamda 100 bin TL'nin nakit olarak teslim edildiğini belirtti. Savcı, Tanju Özcan'ın 'rüşvet almak' suçundan; Mustafa Altındal ve Mertcan Ay'ın ise rüşvet anlaşması ve paranın teminindeki aracılıkları nedeniyle 'rüşvet' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaada, Muhsin Karadayı'nın olay resmi makamlar tarafından öğrenilmeden önce kolluğa başvurması nedeniyle, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında kendisi hakkında rüşvet suçundan ceza verilmemesi gerektiği belirtildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör