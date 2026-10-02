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Giriş Tarihi: 2.10.2026

Tankerin çarptığı motosikletli genç öldü

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Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Tankerin çarptığı motosikletli genç öldü
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Tekirdağ'ın Çorlu Marmaraereğlisi karayolu üzerinde 12'nci sınıf öğrencisi Barış Sarp Karaca'nın kullandığı motosiklet, S.K. idaresindeki tankerle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken kazaya karışan araçla birlikte sürücü kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç motosiklet sürücüsü Barış Sarp Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan tanker sürücüsü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest kaldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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