Tankerin çarptığı motosikletli genç öldü

Tekirdağ'ın Çorlu Marmaraereğlisi karayolu üzerinde 12'nci sınıf öğrencisi Barış Sarp Karaca'nın kullandığı motosiklet, S.K. idaresindeki tankerle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken kazaya karışan araçla birlikte sürücü kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç motosiklet sürücüsü Barış Sarp Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan tanker sürücüsü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest kaldı.
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Mete Efendioğlu - Editör