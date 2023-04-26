Haberler Yaşam Haberleri Can Tanrıyar gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 26.4.2023 20:16 Son Güncelleme: 26.4.2023 20:32

Can Tanrıyar gözaltına alındı

Uçankuş TV ve internet sitesinin sahibi Gazeteci Can Tanrıyar, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'ta gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Can Tanrıyar gözaltına alındı

Can Tanrıyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ikamet adresinde gözaltına alındı.

Can Tanrıyar, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Başka şahsa yönelik "Nitelikli Yağmaya Teşebbüs" eyleminde bulunduğuna yönelik tespitler nedeniyle gözaltına alınan Can Tanrıyar hakkında soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li Koalisyon ortağı Ali Babacan'dan itiraf: Seçmenimiz CHP'ye oy vermez
SON DAKİKA | İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı
Şehit yakınına da küfür etmişti! Türkkan, bu defa sosyal medyada hakaret etti
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler: Maskelerinizi düşürürüm
Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti
Sivas- Ankara Hızlı Tren Hattı açılışı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz söz verirsek yaparız
Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar'dan kritik açıklama
Terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek çağrısı daha! PKK elebaşı Bese Hozat’tan alçak tehdit
Köprüden önceki son çıkış
ARKADAŞINA GÖNDER
Can Tanrıyar gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA