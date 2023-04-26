Can Tanrıyar gözaltına alındı

Can Tanrıyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ikamet adresinde gözaltına alındı.
Can Tanrıyar, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Başka şahsa yönelik "Nitelikli Yağmaya Teşebbüs" eyleminde bulunduğuna yönelik tespitler nedeniyle gözaltına alınan Can Tanrıyar hakkında soruşturma devam ediyor.