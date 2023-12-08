Tarabya’daki cinayette gizem sürüyor

Tarabya Ömertepe Mahallesi'nde, husumetli olduğu iddia edilen kişileri barıştırmak için aracı olduğu öğrenilen Cemil Can Çırak, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çırak, kurtarılamadı.

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Burak K, Özlem Y. ve Akif Mehmet Ö'nün ifadelerine başvurdu. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli Yunus Emre E. ile yanında bulunan Ali Emir D. ve Yusuf B. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Gözaltına alınanlarla ilgili ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.