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Giriş Tarihi: 8.12.2023 17:51 Son Güncelleme: 8.12.2023 18:07

Tarabya’daki cinayette gizem sürüyor

İstanbul Sarıyer'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cemil Can Çırak cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Arabuluculuk buluşması sonrası çıkan kavganın ardından yaşandığı iddia edilmişti, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tarabya’daki cinayette gizem sürüyor

Tarabya Ömertepe Mahallesi'nde, husumetli olduğu iddia edilen kişileri barıştırmak için aracı olduğu öğrenilen Cemil Can Çırak, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çırak, kurtarılamadı.

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Burak K, Özlem Y. ve Akif Mehmet Ö'nün ifadelerine başvurdu. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli Yunus Emre E. ile yanında bulunan Ali Emir D. ve Yusuf B. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Gözaltına alınanlarla ilgili ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

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Tarabya’daki cinayette gizem sürüyor
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