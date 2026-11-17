Peki, tarhana çorbasının pürüzsüz olmasını sağlayan en doğru pişirme yöntemi nedir? İşte detaylar…
Böylece tarhana yumuşayarak çorbanın içerisinde daha kolay çözülür. Bazı tariflerde ise tarhana önce ılık su ile açılır ve ara ara karıştırılarak birkaç saat bekletilir.
SUYU TENCEREYE BİR ANDA DÖKMEYİN
Açılan tarhana tencereye alındıktan sonra sıcak su ya da et suyu yavaşça ilave edilmelidir. Bu sırada karıştırmaya ara vermemek de önemlidir.
Un ve yoğurt bazlı karışım kendi haline bırakılırsa dibe çöker ve tencereye yapışır. Çorba ısındıkça tarhana koyulaşmaya devam eder. Fazla koyulaşırsa biraz su eklemek yeterli olacaktır.
KISIK ATEŞTE 15-20 DAKİKA PİŞİRİN
Pişirme boyunca tahta kaşık yardımıyla karıştırmak, çorbanın hem pürüzsüz hem de koyu olmasını sağlar. Böylece ipeksi dokulu bir tarhana çorbası elde etmek mümkün hale gelir.
Bütün bu adımlara rağmen topak kalırsa çorbayı el blendırı ile kısa bir süre çekmek sorunu ortadan kaldıracaktır.
TEREYAĞINDA ERİTİLEN KURU NANE İLE SON DOKUNUŞ
Tarhanayı servis etmeden önce tereyağında eritilen kuru nane, çorbaya lezzet katarak son dokunuşu yapmanızı sağlar.