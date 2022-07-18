Tarih öğretmenliği taban puanları 2022: Tarih öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için geri sayıma geçti. Bu kapsamda tarih öğretmeni olma hayali kuran yüz binlerce kişi, bu bölümün hangi üniversitede kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. Üniversite tercihleri başlamadan önce okul araştırmalarına girişenler, bu bölümde eğitim almak için 2022 tarih öğretmenliği taban puanları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları...
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Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|17.820
20.917
27.100
36.468
|390,31676
391,62171
372,87507
401,47506
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|19.585
24.935
27.600
41.196
|387,59658
386,91768
372,44239
396,84965
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|30.990
33.713
41.300
58.911
|374,08190
378,53798
360,78714
381,74308
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|45.408
52.317
75.500
80.029
|361,89942
365,40222
341,68732
366,69376
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|64.961
77.399
104.000
102.685
|349,65489
352,30816
330,25004
352,93984
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|65.978
84.092
106.000
103.235
|349,13740
349,38528
329,69286
352,64046
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|81.191
99.050
134.000
116.610
|341,47657
343,35642
320,50948
345,42639