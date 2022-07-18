Haberler Yaşam Haberleri Tarih öğretmenliği taban puanları 2022: Tarih öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:31

Tarih öğretmenliği taban puanları 2022: Tarih öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Haziran ayında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aldıkları puan ile nereleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda tarih öğretmenliği mesleğini icra etmek isteyenler, geleceğini şekillendirecek olan bu seçim için taban puanları araştırmasına çıktı. YKS puanına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylar, tarih öğretmenliği taban puanı üzerinde inceleme yapmaya başladı. İşte 2022 Tarih öğretmenliği taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları...

Tarih öğretmenliği taban puanları 2022: Tarih öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için geri sayıma geçti. Bu kapsamda tarih öğretmeni olma hayali kuran yüz binlerce kişi, bu bölümün hangi üniversitede kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. Üniversite tercihleri başlamadan önce okul araştırmalarına girişenler, bu bölümde eğitim almak için 2022 tarih öğretmenliği taban puanları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları...

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Tarih Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 17.820
20.917
27.100
36.468		 390,31676
391,62171
372,87507
401,47506
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 19.585
24.935
27.600
41.196		 387,59658
386,91768
372,44239
396,84965
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 30.990
33.713
41.300
58.911		 374,08190
378,53798
360,78714
381,74308
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 45.408
52.317
75.500
80.029		 361,89942
365,40222
341,68732
366,69376
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 64.961
77.399
104.000
102.685		 349,65489
352,30816
330,25004
352,93984
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 65.978
84.092
106.000
103.235		 349,13740
349,38528
329,69286
352,64046
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 81.191
99.050
134.000
116.610		 341,47657
343,35642
320,50948
345,42639
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Tarih öğretmenliği taban puanları 2022: Tarih öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?
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