Tarih öğretmenliği taban puanları 2022: Tarih öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için geri sayıma geçti. Bu kapsamda tarih öğretmeni olma hayali kuran yüz binlerce kişi, bu bölümün hangi üniversitede kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. Üniversite tercihleri başlamadan önce okul araştırmalarına girişenler, bu bölümde eğitim almak için 2022 tarih öğretmenliği taban puanları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları...