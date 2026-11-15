Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumdan geçerken oluşturduğu bu görsel şölen, kış gecelerini adeta gündüze çevirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki dört ay boyunca gökyüzüne baktığınızda, Ay'ı hem çok daha büyük hem de çok daha parlak bir şekilde, çıplak gözle rahatça izleyebileceksiniz.