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Giriş Tarihi: 15.11.2026 15:06

Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!

Kış gecelerimizi aydınlatacak muazzam bir doğa olayı için geri sayım başladı. O tarihten itibaren gökyüzüne bakanlar, Ay'ın dünyaya en yakın ve parlak olduğu o özel anlara tam 4 ay boyunca peş peşe şahitlik edecek.

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Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!
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Kış gecelerimizi aydınlatacak muazzam bir doğa olayı için geri sayım başladı. O tarihten itibaren gökyüzüne bakanlar, Ay'ın dünyaya en yakın ve parlak olduğu o özel anlara tam 4 ay boyunca peş peşe şahitlik edecek.

Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumdan geçerken oluşturduğu bu görsel şölen, kış gecelerini adeta gündüze çevirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki dört ay boyunca gökyüzüne baktığınızda, Ay'ı hem çok daha büyük hem de çok daha parlak bir şekilde, çıplak gözle rahatça izleyebileceksiniz.

Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!

24 Kasım'da başlıyor!

Kasım ayından Şubat ayına kadar uzanan bu eşsiz doğa olayı, 24 Kasım'da gerçekleşecek olan 'Kunduz Ayı' ile açılışını yapıyor. Bu tarihten itibaren tam dört ay boyunca gökyüzü, kış mevsiminin karanlığını delen muazzam bir aydınlığa sahne olacak.

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Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!

Neden daha büyük ve parlak görünüyor?

Ay, Dünya'nın etrafında dönerken yörüngesi gereği bazen uzaklaşır, bazen yakınlaşır. Bize en yakın olduğu bu konuma 'yerberi' adı veriliyor. Bu noktadayken gerçekleşen dolunaylar, normalden yüzde 14'e kadar daha büyük ve yüzde 30'a kadar daha parlak görünüyor.

Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!

Yılın en yakın Ay'ı Aralık'ta gerçekleşecek

Serinin ikinci perdesi 23 Aralık'ta gerçekleşecek olan 'Soğuk Ay' olacak. Bu tarihte Ay, Dünya'ya 356 bin kilometre kadar yaklaşarak 2026 yılının en yakın dolunayı unvanını alacak.

Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!

Yeni yılın ilk dolunayı: Kurt Ayı

Gökyüzündeki bu parlak şölen 2027 yılına da taşınacak. 22 Ocak sabahı gerçekleşecek olan ve 'Kurt Ayı' olarak bilinen dolunay, yeni yılın ilk süper ayı olarak kış sabahlarımızı aydınlatmaya devam edecek.

Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!

Büyük final Şubat ayında

Peş peşe gelen bu görsel şölenin finali ise 20 Şubat 2027 akşamı yaşanacak. 'Kar Ayı' adı verilen bu son süper ay ile birlikte nadir görülen dört aylık seri tamamlanmış olacak.

Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!

Nereden izlemeli?

Uzmanlar, bu hizalanmayı en net şekilde izleyebilmek için doğu ufkunun açık olduğu yüksek tepelerin, açık arazilerin veya sahil kenarlarının tercih edilmesini öneriyor.

Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!

Göz yanılmasına hazır olun!

Ay ufka yakınken binalar veya ağaçlarla kıyaslandığında insan gözüne olduğundan çok daha devasa görünür. 'Ay yanılsaması' denen bu durum, kış manzaralarıyla birleştiğinde ortaya inanılmaz güzellikte fotoğraflar çıkaracak.

Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!

Teleskoba ihtiyacınız yok

Çaptaki o hafif büyümeyi çıplak gözle fark etmek zor olsa da, Ay'ın sahip olacağı o ekstra parlaklığı herkes rahatça görebilecek. Dürbün veya küçük bir teleskop kullananlar ise yüzeydeki kraterleri çok daha net inceleme fırsatı bulacak.

Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!

Ajandanıza not etmeyi unutmayın!

Metin: Yılın en soğuk ve uzun gecelerini yaşadığımız bu dönemde, başımızı yukarı her kaldırdığımızda bu büyüleyici parlaklıkla karşılaşmak içimizi ısıtacak. 24 Kasım'da başlayacak bu ilk görsel şöleni kaçırmamak için şimdiden hatırlatıcınızı kurun!

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Tarih verildi: Gökyüzünde 4 ay üst üste aynı manzara görülecek!
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