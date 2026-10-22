Haberler Yaşam Haberleri Tarih verildi! Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!
Giriş Tarihi: 22.10.2026 08:29 Son Güncelleme: 22.10.2026 08:30

Tarih verildi! Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı, ekim ayının son günlerine yaklaşırken merak edilen konular arasında yer alıyor. Sonbaharda hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesiyle kendini gösteren pastırma yazı için gözler meteorolojik tahminlere çevrildi. Türkiye genelinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının tarihleri ve hangi bölgelerde hissedileceği araştırılıyor.

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Tarih verildi! Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!
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Sonbaharın kısa süreli sıcak günleri olarak bilinen pastırma sıcakları, gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve geceleri belirginleşen serin havayla dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 gün boyunca etkili olacağı öne sürülen sıcak hava dönemine ilişkin beklentiler gündemdeki yerini korurken, vatandaşlar hava durumundaki değişimleri yakından takip ediyor.

PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ BELLİ OLDU!

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre bu yıl kış öncesi son ılık günler 1-10 Kasım veya 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanacak. Yurt genelinde yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması beklenen Pastırma Sıcakları, kış soğukları bastırmadan önce açık ve güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlere son bir fırsat sunacak.

Bu süreçte gündüz sıcaklıkları belirgin şekilde yükselirken, geceleri ise mevsim gereği ayaz ve serin hava etkisini hissettirmeye devam edecek.

BİLİMSEL OLARAK PASTIRMA YAZI NASIL OLUŞUR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kaynaklarında ve meteoroloji literatüründe "Pastırma Yazı", kutupsal kökenli alçak basınç merkezlerinin geri çekilmesi ve bölgeye yüksek basınç merkezinin yerleşmesiyle açıklanır:

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SICAKLIK FARKI (GECE VE GÜNDÜZ)

Gündüz Güneş ışınları yeryüzünü doğrudan ısıtırken, gece bulut örtüsü olmadığı için ısı hızla uzaya kaçar (radyasyonel soğuma). Bu nedenle gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı 15-20 dereceye kadar çıkabilir.

UZMANLARDAN SICAKLIK FARKI UYARISI

Gündüz ve gece arasındaki yüksek sıcaklık farkına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor. Gündüz vakitlerindeki güneşli havanın aldatıcı olabileceğini vurgulayan meteorologlar, gece ayazının üst solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebileceğine işaret ediyor.

10 günlük pastırma sıcaklıkları periyodunun tamamlanmasıyla birlikte, kasım ayının ortasından itibaren yurt genelinde kış şartlarının çok daha belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Tarih verildi! Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!
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