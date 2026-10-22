Tarih verildi! Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

Sonbaharın kısa süreli sıcak günleri olarak bilinen pastırma sıcakları, gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve geceleri belirginleşen serin havayla dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 gün boyunca etkili olacağı öne sürülen sıcak hava dönemine ilişkin beklentiler gündemdeki yerini korurken, vatandaşlar hava durumundaki değişimleri yakından takip ediyor.

PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ BELLİ OLDU!

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre bu yıl kış öncesi son ılık günler 1-10 Kasım veya 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanacak. Yurt genelinde yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması beklenen Pastırma Sıcakları, kış soğukları bastırmadan önce açık ve güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlere son bir fırsat sunacak.