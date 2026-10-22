Tarih verildi! Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

Sonbaharın kısa süreli sıcak günleri olarak bilinen pastırma sıcakları, gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve geceleri belirginleşen serin havayla dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 gün boyunca etkili olacağı öne sürülen sıcak hava dönemine ilişkin beklentiler gündemdeki yerini korurken, vatandaşlar hava durumundaki değişimleri yakından takip ediyor.
Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre bu yıl kış öncesi son ılık günler 1-10 Kasım veya 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanacak. Yurt genelinde yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması beklenen Pastırma Sıcakları, kış soğukları bastırmadan önce açık ve güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlere son bir fırsat sunacak.
Bu süreçte gündüz sıcaklıkları belirgin şekilde yükselirken, geceleri ise mevsim gereği ayaz ve serin hava etkisini hissettirmeye devam edecek.
Gündüz Güneş ışınları yeryüzünü doğrudan ısıtırken, gece bulut örtüsü olmadığı için ısı hızla uzaya kaçar (radyasyonel soğuma). Bu nedenle gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı 15-20 dereceye kadar çıkabilir.
Gündüz ve gece arasındaki yüksek sıcaklık farkına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor. Gündüz vakitlerindeki güneşli havanın aldatıcı olabileceğini vurgulayan meteorologlar, gece ayazının üst solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebileceğine işaret ediyor.