Tarihe büyük saygısızlık: 800 yıllık tarihi duvarlarda aşk itirafları

Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kırşehir'de tarihi yapılara çirkin saldırılar sürüyor.

Türbe ve çeşmeler başta olmak üzere birçok tarihi öneme sahip olan yapılar bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle yıpranırken, bazıları da tahrip edilmiş durumda.

1266'lı yıllarda yapılan ve Osmanlı Dönemine ait olan 800 yıllık Fatma Hatun Türbesi, 1820'li yıllarında yapıldığı bilinen Tekke Çeşmesi ile Şeyh kızı Hatice Çeşmesi ve 2010 yılında restore edilen Muzaffer Marşap Hayratı gibi bir çok eser üzerine kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazılıp, duvarlarına sert cisimler atılarak zarar veriliyor.

Özellikle gençlerin tarihi duvarlara yazdığı aşk itirafları ve yazılar tarihi değerlere verilmeyen değeri gözler önüne seriyor. Vatandaşlar gençler tarafından tarihe sahip çıkılmadığını belirterek, zarar veren insanların yetkililerce tespit edilmesi ve cezalandırması gerektiğini söyledi.