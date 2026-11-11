Tarihi dokuya dokunulmayacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli güzergâhlarından Çömlekçi ile Reşadiye Kavşağı arasındaki bölgede büyük dönüşümü başlattı. 97 milyon 453 bin liralık yatırımla hayata geçirilen Cephe Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda binalar baştan aşağı yenilenecek. Çalışmalarla bölgenin tarihi dokusu korunurken kent merkezine daha modern ve estetik bir görünüm kazandırılacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında güzergâh üzerindeki tescilli yapılar ile kompozit kaplamalı binalarda kapsamlı düzenlemeler yapılacak. Tescilli binalarda gerçekleştirilecek tadilatlar, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayı doğrultusunda yürütülecek. Böylece tarihi yapıların mimari özellikleri korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak.

TABELALAR, TENTELER DEĞİŞECEK

Proje kapsamında kompozit kaplamalı binaların mevcut dış cephe kaplamaları ve zemin üzerindeki malzemeleri sökülecek. Cephe camlarındaki filmler, eski kutu harf tabelalar, reklam ve etiket kalıntıları temizlenecek. İş yerlerine belirlenen standartlara uygun yeni tabelalar takılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör