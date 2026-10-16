Tarihi eser hırsızlığına dijital önlem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzelerde bulunan tarihi eserlerin korunması ve çalınmasının önlenmesi için Müze Ulusal Enformasyon Sistemi (MUES) Projesi kapsamında 2 milyon eserin dijital kayıt altına alınacağını bildirdi.

ALINAN TEDBİRLER

SAYIM VE PERİYODİK KONTROL: Müzelerde bulunan eserlerin her yıl periyodik kontroller yapılıyor, müzeler de belirli aralıklarla denetleniyor.

ENVANTER GÜNCELLEMESİ: Müzelerde gerçekleştirilen sayım, kontrol ve denetim çalışmaları sonucunda tespit edilen hususlar değerlendirilerek gerekirse envanter sistemleri güncelleniyor.

KAYIP ESERLERİ TAKİP: Kayıp olduğu değerlendirilen kültür varlıkları için yurt içi ve yurt dışındaki araştırma süreçleri yürütülüyor. Eserlerin bilgileri emniyet ve jandarma birimleriyle paylaşılıyor, Interpol Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı'na kaydedilmesine ilişkin işlemler gerçekleştiriliyor.

GÜVENLİK SİSTEMİ: Güvenlik Sistemi Kurulması Projesi kapsamında müze ve ören yerlerinde güvenlik sistemleri geliştirilip koruma altyapısı güçlendiriliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör