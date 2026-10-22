Tarihi eser kaçakçılarına şafak baskınışafak

Gümrük muhafaza ekipleri tarafından İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yurtdışına kaçırılmak istenen 7 bini aşkın tarihi eser ele geçirildi. İpsala'daki aramada şüpheli TIR'ın dorsesindeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş sikkeler, ok uçları, yüzükler ve çeşitli aksesuvarlar bulundu. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki kontrollerde de x-ray taramasına yönlendirilen başka bir TIR'da, gümrüğe beyan edilmeyen ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi. Eserlere el konulurken olaylarla ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başarılı operasyon sebebiyle Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve muhafaza ekiplerine teşekkür etti. Ersoy, "Kurumlarımızın güçlü işbirliğiyle tarihimizin kaçakçılık rotalarında kaybolmasına izin vermeyecek, bu mirası gelecek nesillere ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör