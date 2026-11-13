Tarihi eser kaçakçılığına darbe! Müze gibi evde 2456 eser ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucu yasa dışı yollardan temin ettiği tarihi eserleri bulunduran ve ticaretini yapan bir şüpheliyi tespit etti.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis ekipleri, şüphelinin faaliyetlerini deşifre etmek ve çalınan kültür varlıklarını kurtarmak için düğmeye bastı. Bakırköy ve Silivri ilçelerinde belirlenen 3 ikamet ve 8 iş yeri olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2.456 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda adeta bir müze koleksiyonunu aratmayacak nitelikte binlerce eser bulundu. Ele geçirilen hazineler arasında altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler ve objeler, tarihi musluk başlıkları, kılıç, kama ve yatağanlar, heykel parçaları ele geçirildi. Operasyonda bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ESERLER MÜZELERE TESLİM EDİLECEK

Ele geçirilen binlerce yıllık tarihi eserler, detaylı incelemelerin yapılması için ilgili müze müdürlüklerine teslim edilecek. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör