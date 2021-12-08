Adana’da şok baskın! Evin neredeyse her yerinden tarihi eser çıktı

Adana'da polis, 'tarihi eser kaçakçılığı' yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti; baskın düzenlediği evin hemen her köşesinden tarihi eser çıktı. Yapılan aramalarda; Roma Dönemi'ne ait 20 sikke ile birlikte Hitit Dönemi'nin izlerini taşıyan hayvan ve insan figürlü 20 heykel, Roma ve Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 420 adet heykelcik ve çeşitli objeler ele geçirildi. Tarihi eserler müzeye teslim edildi. Müzede yapılan incelemeden sonra tarihi eserlerin gerçek mi sahte mi olduğu belirlenecek. Gerçek olması durumunda eserlerin paha biçilemez sınıfında olduğu öğrenildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir evin, tarihi eser kaçakçılığında üs olarak kullanıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi; bir kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

HER KÖŞESİNDEN TARİH VAR

Ekipler, atıl vaziyette olan ve aynı zamanda depo olarak da kullanılan dairede kapsamlı bir arama yaptı. Evin hemen her tarafından tarihi eser çıktı. Aramalarda; Roma Dönemi'ne ait 20 sikke ile birlikte Hitit Dönemi'nin izlerini taşıyan hayvan ve insan figürlü 20 heykel, Roma ve Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 420 adet heykelcik ve çeşitli objelerle birlikte 17 adet de tarihi eserleri temizleme aparatı ele geçirildi.

PAHA BİÇİLEMEZ

Ele geçirilen eserler, gerçek olup olmadığının tespiti için Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Müzede yapılan incelemeden sonra tarihi eserlerin gerçek mi sahte mi olduğu belirlenecek. Gerçek olması durumunda eserlerin paha biçilemez sınıfında olduğu öğrenildi.