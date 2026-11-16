Tarihi konak yeniden hayat buldu

Kayseri
'nin köklü bağcılık kültürü, restore edilen Germir'deki tarihi Bakkaloğlu Konağı'nda yeniden yaşatılacak. Restorasyonu tamamlanan konak, peyzaj ve tefriş çalışmalarının ardından 2027 yazında Bağ Müzesi olarak kapılarını açacak.
Germir Mahallesi'nde bulunan ve büyük bölümü zamanla yıpranarak kullanılamaz hale gelen tarihi Bakkaloğlu Konağı, gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Melikgazi
Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan konakta şimdi peyzaj ve tefriş aşamasına geçildi. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda oluşturulacak Bağ Müzesi ile Kayseri'nin geçmişten günümüze uzanan bağcılık kültürünün tanıtılması hedefleniyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nin Kayseri'nin en önemli tarihi yerleşimlerinden biri olduğunu belirterek, Bakkaloğlu Konağı'nın büyük bölümünün çökmüş ve kullanılamaz durumda olduğunu söyledi. Konağın Bakkaloğlu ailesiyle yapılan görüşmelerin ardından belediyeye kazandırıldığını ifade eden Palancıoğlu, yapının büyük bir emekle restore edildiğini kaydetti.