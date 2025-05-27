Tarihi Şarköy Kilimi Halk Eğitimi Merkezi sergisinde ortaya çıktı!

Halk Eğitimi Merkezi usta öğretici Semra Süvari, 1997 yılından bu yana Şarköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden görev yaptığını, Balkan kökenli olan Şarköy Kilimlerini, anneanne, babaannelerinin sandıklarından çıkararak yeniden üreterek geleneksel el sanatlarına ait ürünleri yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti. Süvari "2000'li yılların başında ilçemizde göreve başlayan kaymakamın girişimleriyle babaannelerimizin, annelerimizin sandıklarında kalmış Şarköy Kilimleri ortaya çıkarıldı ve yeniden üretilmesi konusunda Halk Eğitimi Merkezi olarak adım atıldı.

Ailem, mübadeleden Bulgaristan'dan Şarköy'e göç etmiş. Şarköy Kilimi dokumasını babaannemden öğrendim. Babaannem kilim dokurdu. Şarköy'de bu işin eğitimi vermek için Eğitici-öğretici belgesi almamız gerekiyordu. Ben, Bartın'a giderek 4,5 ay kurs gördüm. Şarköy'de sonradan vefat eden yaşlı bir bey de bizlere Şarköy kilimlerinin özelliklerini anlatıp daha detaylı öğretti. Şarköy Kilimi İslam-Osmanlı etkisi altında kalmış, daha çok Yunanistan-Bulgaristan'da yaşayan Türklerin dokuma kültürü içinde kalan halı ve kilim dünyasında çok tanınan bir dokuma ürünüdür. Daha çok bordo ve kırmızı renkler kullanılır, çizgiler ve desenler gerçekçidir. Kilim ince ve hafiftir. Tekirdağ Belediyesinin 2017 yılında verdiği dokuma tezgahları ile Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde bir çok kadına kilim dokumayı öğrettik. Dokuduğumuz kilimin malzemesi koyun yapağıdır ve Muğla ile Hatay bölgesinden temin ediyoruz.

El emeği ile uzun bir sürede 80 cm genişliğinde, farklı uzunluklarda üretiyoruz. İki yıl önce dokuduğumuz bir kilim 15 bin TL bir fiyatla satıldı. Kısıtlı imkanlarla üretim yapıyoruz, daha fazla dokuma tezgahına ihtiyacımız var. Dokuma öğrenmek isteyen kadınlarımız fazla ve biz tezgah azlığından talebe cevap veremiyoruz. Şarköy Kilimleri müzayedelerde çok yüksek fiyatlara alıcı buluyor, talep çok. Geçmişten geleceğe, nineden toruna, bu kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara ulaştırmak için daha fazla kilim tezgahına ihtiyacımız var." Dedi. Şarköy Halk Eğitimi Merkezi 2024-2025 eğitim döneminde 60 kurs açıldı, 380 kursiyere sertifika verildi. Açık Öğretime kayıtlı öğrenci sayısının 692 kişi olduğu ifade edildi. Kursiyerlerin sergisinde el emeği göz nuru ile yapılmış bir çok ürün sergilendi. Şarköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, Halk Eğitimi Merkezi ritim grubu da izleyenleri büyüledi.