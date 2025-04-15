Tarihi sarnıç can çekişiyor

İstanbul'un en önemli turizm merkezi olan Fatih ilçesi sınırlarındaki Tarihi Yarımada'da bazı tarihi yapılar kaderine terk edilmiş durumda. Acımusluk Sokağı Sarnıcı da bu eserlerden biri. Bizans dönemine ait 1078'de inşa edilen Botaneiates Sarayı'nın bir bölümü olduğu düşünülen tarihi sarnıç, bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden harap vaziyette. İç bölümünde 12 adet sütun bulunan sarnıç 11 metreye 16 metrelik alanda, tonozlu bölümlerden oluşuyor.

ÇEVRESI HURDA VE ÇÖP DOLU

Özel mülke ait olduğu öğrenilen sarnıcın iç bölümlerine çöp ve hurda depolandığı ortaya çıktı. Hurdaların bir kısmının ise sarnıcın kenarı boyunca uzanan kaldırıma yığıldığı görüldü. Yer yer tahrip olduğu gözlenen yapının, yanı başında ise geçtiğimiz yıllarda inşa edilen bir otel yer alıyor. Söz konusu tarihi yapıya ilişkin SABAH'a konuşan Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "İstanbul'un merkezindeki bu yapı Doğu Roma'dan kalma. Osmanlı dönemindeki fonksiyonu net olarak bilinmemekte beraber bazı kaynaklarda sarnıç olarak belirtilirken bazı kaynaklardaysa mahzen olarak geçiyor. Yapının hemen altında Eminönü, yukarısında Mahmutpaşa ve Sirkeci bulunuyor.

İstanbul'un önemli semtlerinin tam ortasında bulunan eser, şu anda bir çöp deposuna dönüştürülmüş vaziyette" diye konuştu. Yavaşçay, "Herhangi bir restorasyon geçirmediğinden dolayı çökme tehlikesi bulunuyor. Bu durum çevredeki vatandaşların, özellikle de çocuk ve gençlerin güvenliği açısından risk unsuru oluşturmaktadır. Yaklaşık 1000 yıllık bir sarayın bir parçası olarak günümüze ulaşan sarnıca gereken ilgi ve önemi göstermek gerekiyor. Buraya bir çözüm bulunmalı ve restore edilerek turizme kazandırılması lazım" dedi.

YOK OLUŞUN FOTOĞRAFI

Tarihi sarnıcın sokağında yıllar önce çekilen siyah beyaz fotoğraflarda yer alan tarihi yapılardan bir kısmının günümüzde yerinde olmadığı, tarihi yapıların yerinde binaların yükseldiği görülüyor.