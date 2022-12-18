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Giriş Tarihi: 18.12.2022

Tarihi surlar kurtarılmayı bekliyor

İstanbul’un tarihi surları bakımsızlıktan can çekişiyor. Fatih Yedikule surlarının parçası olan bin 500 yıllık kuledeki derin çatlaklar SABAH’ın objektifine yansıdı. İstanbullular yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan kulenin restore edilmesini istiyor

Tarihi surlar kurtarılmayı bekliyor
İstanbul'un fethinin sembolleri arasında yer alan ve yüzyıllara meydan okuyan tarihi surlar, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. 23 kilometrelik uzunluğuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı Fatih Yedikule Hisarı'nda, Marmara Denizi'ne paralel surların parçası olan kule yıkılmamak için direniyor. Deprem başta olmak üzere doğal etkenlere bağlı olarak yıpranan kuledeki çatlaklar her geçen gün biraz daha derinleşirken hemen ön tarafında bulunan Yedikule Uluslararası Barış Parkı'na gelenlere de tehlike arz ediyor. İstanbul'un 6'ncı kulesindeki bu büyük ve derin çatlaklar SABAH'ın objektifine yansıdı. Kuledeki çatlakların derinleştiğini fark eden Araştırmacı Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından İBB tarafından kule ve surların restorasyonlarının kısa süre içerisinde başlanacağına ilişkin bilgilendirme yapıldığını aktardı. İBB sorumluluğunda bulunan kara surlarının önemli bir parçasının ayakta kalmaya direndiğini aktaran Yavaşçay, "Burası İstanbul'un bin 500 yıllık kara surlarının bir parçası. Aynı zamanda 6'ncı kulesi olarak da biliniyor. Burada fotoğraflama çalışması yaptığımda derin ve büyük çatlaklar tespit ettim. Bu tarihi yapının, yıkılmadan önce acilen kurtarılmaya ihtiyacı var. Aksi halde bu eşsiz mirasımızı kaybedeceğiz" ifadelerini kulandı. Barış SAVAŞ/SABAH

İSTANBUL'UN KARA SURLARI HAKKINDA
DOĞU Roma İmparatorluğu zamanında, 5'inci asırda yapımına başlanan ve şehri saran İstanbul'un tarihi surları dünyanın en uzun tarihi eserleri arasında yer alıyor. Kara tarafından 8, Haliç tarafından 6 ve deniz tarafından 9 olmak üzere yaklaşık 23 kilometrelik uzunluğuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Tarihi surlar kurtarılmayı bekliyor
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