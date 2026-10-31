Tarihi Vefa Konağı hizmete açıldı

Kağıthane Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Tarihi Sadabad Karakolu, Vefa Konağı adıyla hizmete açıldı. Özgün mimari dokusu korunarak yenilenen tarihî yapı, sosyal tesis ve kitap kafe olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen Tarihi Sadabad Karakolu, uzun yıllar jandarma ve polis karakolu olarak hizmet verdi. Açılışa katılan Vali Davut Gül
, yaptığı konuşmada, "Burada hem tarihe vefa var hem insana vefa var. Hem sizlerin belediye başkanımıza hem de belediye başkanımızın sizlere vefası var" dedi.