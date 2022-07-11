Tarihi yarımadada yeni keşifler! Arkeloglar Osmanlıya ait mahalle ve Bizanslılara ait duvar kalıntıları buldular

Sultanahmet Meydanında halka açık olarak devam eden arkeolojik kazılar sırasında yeni tarihi kalıntılara rastlandı. Osmanlı Devleti döneminde de korunan insanlık tarihinin en önemli eserlerinden Milyon Taşı ve çevresindeki arkeolojik kazılar İBB Miras tarafından 2019 yılında başlamıştı. O dönemde Yerebatan Parkı ve çevresinin düzenleme çalışmaları sırasında arkeolojik kalıntılar çıkmasıyla genişletilen projede ilk olarak Su Terazisi'ne Valens Kemeri tarafından gelen bir su kanalı ortaya çıkarılmıştı.

KAZILARIN 1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Şehre su getirmek için Milyon Taşı'na bağlı yollar yapıldığını söyleyen kazı yetkilileri, "Su kemeri ve terazisiyle şehrin kuzeyinden su getiriliyor. Bu yollara ilişkin de kalıntılar bulduk. Kazdıkça yeni yapı kalıntıları bulmaya devam ediyoruz. Milyon Taşı'nın çevresindeki katmanda Bizans'a ait kalıntılar bulduk ve etrafını açmaya da devam ediyoruz.

Ayrıca evlerin bahçelerindeki kuyuları da ortaya çıkardık. Kalıntılara bakarsak mahallenin 15'inci yüzyıldan kaldığını söyleyebiliriz. Kazdıkça yapının harcın niteliğinden, duvar örgüsünden Osmanlı'ya mı yoksa Bizans' a mı ait olduğunu anlıyoruz. Milyon Taşı'nın yakınında bulunan tuğla duvarları Bizans'a ait. Başka kaynaklarla da kıyaslayabilelim diye aynı zamanda yapıların çizimlerini ve yazıların analitik çalışmalarını da yapıyoruz. Burayı insanların da şahitlik edebildiği şekilde yapıyoruz. O nedenle yavaş yavaş ilerlemeyi tercih ediyoruz. Çalışmaların 1 sene içinde biteceğini planlıyoruz tabi ki oluşan yeni bulgular bunu değiştirebilir" diye konuştu.