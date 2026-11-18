Safranbolu: Osmanlı şehir hayatının izleri
Karabük'ün Safranbolu ilçesi, geleneksel Osmanlı şehir dokusunu günümüze taşıyan en dikkat çekici yerlerden biri. Tarihi konakları, taş döşeli sokakları, hanları ve hamamlarıyla geçmişteki şehir yaşamının izlerini koruyor.
Safranbolu'nun tarihî merkezi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor. İlçenin geçmişteki ticaret hayatı ve geleneksel mimarisi, bugün ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği özellikler arasında yer alıyor. İlçenin adının da bölgede yetiştirilen safran bitkisinden geldiği kabul ediliyor.
Halfeti: Bir bölümü sular altında kaldı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin hikâyesini diğerlerinden ayıran en önemli unsur, eski yerleşimin büyük bölümünün Fırat'ın suları altında kalması.
Birecik Barajı'nın yapılmasıyla Halfeti'nin yaklaşık beşte üçü sular altında kaldı. Bugün tekne turlarında su altında kalan eski yapılara ve Savaşan köyünün minaresine kadar uzanan izlere rastlanabiliyor. Halfeti aynı zamanda dünyada yalnızca bu bölgede yetiştiği belirtilen Karagül ile de özdeşleşmiş durumda.
Beypazarı: Yüzyıllardır değişen ama kimliğini koruyan ilçe
Ankara'nın Beypazarı ilçesi, Hititlerden Friglere, Romalılardan Selçuklulara ve Osmanlılara kadar farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor.
Tarihî İpek Yolu üzerinde bulunan Beypazarı, özellikle geleneksel evleri ve tarihî çarşısıyla dikkat çekiyor. İlçenin tarihî merkezi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alıyor.
Mardin: Taş sokakların arasındaki medeniyetler
Mardin, farklı dönemlerin ve kültürlerin izlerinin aynı şehir dokusunda buluştuğu yerlerden biri. Taş evleri, dar sokakları ve Mezopotamya Ovası'na uzanan manzarası, kentin kendine özgü görünümünü oluşturuyor.
Mardin'in hikâyesi yalnızca mimarisiyle sınırlı değil. Camiler, medreseler, kiliseler ve manastırlar, bölgenin yüzyıllar boyunca farklı topluluklara ev sahipliği yaptığını gösteriyor.
Şirince: Eski bir köyün değişen adı
İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince, tarihî mimarisi ve geçmişten gelen yerleşim dokusuyla dikkat çekiyor.
Şirince'nin eski adı Kırkınca olarak biliniyor. Zaman içerisinde farklı biçimlerde kullanılan ad, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Şirince olarak resmileştirildi. Köyün geleneksel evleri, dar sokakları ve bağları bugün de tarihî atmosferini koruyor. Şirince ayrıca 2023 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyü" seçildi.
Göreme: Kayaların içine kurulan yaşam
Nevşehir'deki Göreme, doğa ile insan eliyle şekillendirilen tarihî mirasın iç içe geçtiği yerlerden biri.
Volkanik oluşumların aşınmasıyla ortaya çıkan peribacaları ve vadiler, yüzyıllar boyunca insanlar tarafından yaşam alanlarına, kiliselere ve şapellere dönüştürüldü. UNESCO da Göreme ve Kapadokya'nın kaya oluşumları içerisindeki yerleşimlerin ve kaya oyma kutsal yapıların 4. yüzyıla kadar uzanan izler taşıdığını belirtiyor.
Cumalıkızık: Osmanlı'dan kalan köy dokusu
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık, erken Osmanlı döneminin köy yaşamını günümüze taşıyan yerleşimlerden biri.
Dar sokakları, taş ve ahşap yapıları ve geleneksel mimarisiyle dikkat çeken Cumalıkızık, modern kentleşmeden farklı olarak tarihî köy dokusunu koruyan önemli örneklerden biri olarak öne çıkıyor.
Amasra: Karadeniz'in tarih kokan kıyısı
Bartın'ın Amasra ilçesi, doğal güzelliği kadar geçmişiyle de dikkat çekiyor.
Antik dönemlerden Osmanlı'ya kadar farklı uygarlıkların izlerini taşıyan Amasra, tarih boyunca önemli bir liman yerleşimi oldu. İlçenin tarihî surları ve kıyıdaki konumu bugün de bu geçmişin izlerini taşıyor. Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'yı gördüğünde güzelliğinden etkilendiğine ilişkin anlatı da ilçenin en bilinen hikâyeleri arasında bulunuyor.
Uzungöl: Doğayla şekillenen yaşam
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, Karadeniz'in doğal yapısıyla yerel yaşam kültürünü bir araya getiriyor.
Dik yamaçlar, yoğun ormanlar, göl çevresindeki yerleşim ve geleneksel yapılar bölgenin karakterini oluşturuyor. Uzungöl'ün hikâyesi yalnızca gölden değil, çevresindeki dağlık coğrafyada şekillenen yaşam biçiminden de besleniyor.
Dara: Mardin'in altında saklanan antik geçmiş
Mardin'deki Dara Antik Kenti, bölgenin çok daha eski tarihine açılan kapılardan biri.
Doğu Roma döneminde stratejik bir merkez olarak kurulan Dara'da surlar, sarnıçlar, kaya mezarları ve yerleşim kalıntıları bulunuyor. Bu yönüyle Mardin'in taş sokaklarından çok daha eski bir geçmişin izlerini taşıyor.
Haritada küçük, hikâyeleri büyük
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki bu yerleşimler, aynı ülke sınırları içerisinde ne kadar farklı tarihlerin bir arada bulunduğunu gösteriyor. Safranbolu ve Cumalıkızık Osmanlı döneminin şehir ve köy yaşamına ışık tutarken, Halfeti baraj sularının değiştirdiği bir yerleşimin hikâyesini anlatıyor.
Göreme'de kaya içine oyulan yaşam alanları, Beypazarı'nda tarihî ticaret yolları, Şirince'de değişen yerleşim kimliği, Mardin ve Dara'da ise binlerce yıllık medeniyetlerin izleri öne çıkıyor. Bu nedenle bu yerleri ilginç kılan yalnızca manzaraları değil, her birinin geçmişten bugüne taşıdığı farklı hikâye.