Dara: Mardin'in altında saklanan antik geçmiş

Mardin'deki Dara Antik Kenti, bölgenin çok daha eski tarihine açılan kapılardan biri.

Doğu Roma döneminde stratejik bir merkez olarak kurulan Dara'da surlar, sarnıçlar, kaya mezarları ve yerleşim kalıntıları bulunuyor. Bu yönüyle Mardin'in taş sokaklarından çok daha eski bir geçmişin izlerini taşıyor.