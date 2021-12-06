Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de turistler aşılanıyor

Kentteki aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Gülüm, dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi olan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutuyor. Şanlıurfa, tarih, arkeoloji ve turizm şehridir. Dünyanın en bilinen yerleri arasında Şanlıurfa'nın da olması, nedeniyle gelen misafirlerin en çok görmek istedikleri mekan Göbeklitepe oluyor. Bu yıl içerisinde pandemiye rağmen 500 bin civarında bir misafir ziyaretçi oldu. Bunu fırsat bilerek bir haftadan beri burada bir aşı noktası oluşturduk.

Hafta sonu tatillerini şehrimizde geçiren ve tatil nedeniyle aşı olamayan, misafirlerimizi, gezi alanlarında aşılayalım istedik. Hem aşılarını olsunlar hem de tatillerini gönüllerince yapsınlar.

Pandeminin en başından beri aşının en önemli kurtuluş yolu olduğunu, her zaman ve mekânda vurguladıklarını belirten Gülüm, "Bildiğiniz gibi kış aylarının sonlarında yeni bir dalga riski var. Pandeminin yoğun olduğu zamanlarda, pik sayılarının günlük vakaların arttığı zamanlarda, aşı durumu güçlü olan şehirlerin o dalgayı daha rahat atlattığını biliyoruz. Bundan dolayı da şehrin bağışıklığını en üst seviyeye getirebilmek için insan hareketliğinin olduğu her fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Kadim şehir Şanlıurfa'nın da Göbeklitepe mevkiindeyiz, aşılamalarımıza başladık. Yerli turist gruplarının ilgisi oldukça iyi, burada arzu eden kişilere aşıları yapılıyor. Biz aşı sayılarımızı artırmak için kollarımızı sıvadık halkımızın da bu pandemi mücadelemize destek verme adına da kollarını sıvamalarını istiyoruz. Pazar sadece Haliliye ilçemizde 51 ekiple sahadayız. Toplamda da bugün itibarıyla Şanlıurfa'da 80 mobil ekibimizle bütün aşısı eksik veya aşı olmayan kişilere ulaşma çabası içerisindeyiz. Aşı oranlarımızı yükseltene kadar, şehrin bağışıklık durumunu en üst seviye getirene kadar bu çabalarımız devam edecek. Tatillerini yapan misafirlerimize iyi tatiller diliyorum, sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

2. doz aşısını yaptıran İbrahim Halil Güler "Göbeklitepe'yi gezmeye geldik aşı noktasındaki arkadaşlar aşınızı oldunuz mu? diye sorunca, T.C. vatandaşlık numaram ile aşı zamanımın geldiğini söylediler, bende İkinci doz aşımı oldum. Bu aşıyı herkesin yaptırmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu bir sorumluluktur. Burada bile aşı hizmeti veren Sağlık Bakanlığı'na, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederim. Unutsak bile her yerde hatırlatıyorlar. İnşallah bu hastalıktan kurtuluruz." dedi.