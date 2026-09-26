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Giriş Tarihi: 26.09.2026

Tarihin sıfır noktasında teknoloji şöleni

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MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Tarihin sıfır noktasında teknoloji şöleni
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 30 Eylül'de kapılarını açacak olan TEKNOFEST Şanlıurfa, 4 Ekim'e kadar teknoloji meraklılarını GAP Havalimanı'nda ağırlayacak. Festivalde yapay zekâdan havacılığa, robotik sistemlerden uydu teknolojilerine kadar farklı alanlardaki yarışmalarda gençlerin geliştirdiği projeler ziyaretçilerle buluşacak. 2026 yılında yapılan yarışmaların finalleri yapılacak.

HAVA GÖSTERİLERİ
Yerli mühendislik imkânlarıyla geliştirilen hava araçlarının gösterilerinin yanı sıra kurulacak spotter kule ile fotoğrafçılık ve havacılık tutkunlarına gösterileri farklı bir açıdan takip etme imkânı sunacak.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE
Konserler ve sahne gösterilerinin de düzenleneceği festivalde gençlerin performanslarını sergileyebileceği "Sahne Senin" etkinliği de gerçekleştirilecek. 61 ana ve 143 alt kategoride gerçekleştirilecek teknoloji yarışmalarında ön elemeyi geçen takımlara 100 milyon TL'nin üzerinde maddi destek sağlanırken dereceye giren takımlara toplam 75 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#T3 VAKFI

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