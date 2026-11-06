Tarihte bir ilk! Okyanusun dibinde uyuyan volkanı uyandırdılar: "O güç insanlığı değiştirecek"

OKYANUS EKOSİSTEMİ TEHLİKE ALTINDA MI?

Deniz tabanından elde edilecek bu kesintisiz temiz enerji vaadi büyük bir heyecan yaratsa da, bilim insanlarının zihninde ciddi çevresel soru işaretleri barındırıyor. Hidrotermal bacaların çevresi, hayatta kalabilmek için bu sıcak kimyasal akışlara muhtaç olan tüp kurtları ve mikroorganizmalarla dolu oldukça hassas bir ekosisteme sahip. Şirket, test alanını bu canlılardan özenle uzak tuttuğunu ve şimdilik yaşam alanlarında olumsuz bir değişim gözlemlemediklerini belirtiyor. Ancak yıllarca aralıksız çalışacak bu mega sistemlerin su kolonuna ve okyanus habitatına verebileceği uzun vadeli etkiler, bağımsız laboratuvarlar tarafından hassasiyetle araştırılmaya devam ediyor.