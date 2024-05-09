Tarihten izler taşıyan mektuplar sergide buluştu

8 Mayıs Kızılay ve Kızılhaç Günü nedeniyle, Kızılay arşivlerinde bulunan, 1. Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlere ait pul ve mektupların yanı sıra zarflar, kartlar, listeler, defterler ile fotoğrafların yer aldığı sergi Karaköy'deki Paket Postanesi'nde açıldı. Bu tarihi belgelerin içinde yer alan esir mektupları da günümüz Türkçe'sine çevrilerek bir sergiye dönüştürüldü. Sergiye, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Temsilcisi Jessie Thomson ve Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, "1.5 asır önce kurulan bu gönüllülük hareketi farklı coğrafyalardan, farklı inanışlara sahip iyi insanları bir araya getirmiştir. Sonra bu hareket nerede bir insani kriz varsa, onun doğurduğu acıları dindirmeyi amaçlayarak bugüne kadar gelmiş, bundan sonra da gidecektir" dedi. Etkinliğin düzenlendiği alanda aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin mektuplarının sergilendiğini belirten Ellialtı, "Savaşta esir düşenler, Kızılay yani Hilal-i Ahmer Esirler Komisyonu'na mektup yazmış, durumları hakkında bilgi vermiş hatta ailelerinden haber almışlar. Çok güzel hikâyeler var. Bir annenin mektubu var mesela" dedi.