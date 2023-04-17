Tarık Akan Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Tarık Akan Filmleri Listesi

Tarık Akan filmleri yayınlandığı dönemlerde izlenme rekorları kırmış, ünü bütün Türkiye'yi almış ve tek bir kuşakla sınırlı kalmamıştır. Günümüzde küçük yaşta olan çocuklar dahi Tarık Akan'ın ve o dönemin sanatçılarını keyif alarak izleyebilmektedir. En iyi Tarık Akan filmlerini derleyip araştırmak da bu filmleri yeni izleyecek olan kişileri bilgilendirmek için çok önemlidir. Peki ya en çok izlenen Tarık Akan filmleri hangileridir?

Tarık Akan Filmleri

Tarık Akan filmleri söz konusu olduğunda herkes bir filminden örnek verir ve mutlulukla film hakkındaki görüşlerini paylaşır. Tarık Akan'ın pek çok favori filmi vardır ve hemen her filmde daha gelişmiş, daha farklı bir karakteri oynar. Tarık Akan'ı yeniden izlemek isteyen ya da ilk defa izleyecek olan seyirciler için Tarık Akan'ın en iyi filmlerini içeriğin devamında derledik.

Tarık Akan'ın En İyi Filmleri

1- Hababam Sınıfı (1975)

Özel Çamlıca Lisesi'nin en hayta sınıflarından biri olan Hababam Sınıfı kendi içerisinde pek çok farklı karakteri barındırmaktadır. Tarık Akan'ın oynadığı Damat Ferit de bu sınıfın uzun, yakışıklı ve çapkın çocuğudur. En renkli karakterlerden biri olan Damat Ferit'in başı kız arkadaşından bir çocuğu olmasından sonra derde girecektir.

2- Maden (1979)

Ağır çalışma koşulları altındaki maden işçileri bu durumdan kurtulmak adına birlik olur ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için mücadele etmeye karar verirler.

3- Tatlı Dillim (1972)

Ferit ve Emine'nin evliliğinin konu alındığı bu filmde Emine idealist bir köy öğretmenidir. Ferit de zengin ailenin züppe çocuğu rolündedir. Ferit, oynadığı basketbol takımıyla bir köye uğrar ve burada Emine'ye ilk başta sevmese bile âşık olur.

4- Deli Deli Olma (2009)

Tarık Akan'ın geç yaşında oynadığı bir film olan Deli Deli Olma'da çocukluğunda ailesiyle birlikte Rusya'dan göçebe olarak gelmiş Mişka ile Alma arasındaki hikaye anlatılmaktadır.

5- Yalancı Yârim (1973)

Ferdi, Kayserili Mahmut'un kardeşidir. Yakışıklı ve hızlı bir delikanlı olarak bu hayatı devam ettirmesine yolladığı harçlıklarla sebep olan abisine her zaman biat eder. Bir gün abisi onu ve nişanlısını ziyarete gelmek ister fakat Ferdi'nin aslında bir nişanlısı yoktur. Ferdi, ona aşık olan Alev'i görevlendirir ve Alev Ferdi'nin nişanlısı rolünü oynar.

6- Ah Nerede (1975)

Ömer, Ferit ve Murat ailesinden uzakta İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilik yapmak için İstanbul'a yerleşmiş üç kardeştir. Kardeşler arasında Ferit hem yakışıklı hem de çapkındır. Devamlı kadınlarla flört eden biridir. Murat ise kumarbazın biri olmuştur. Bunların arasından Ömer ise siyasi eylemlere katılan politik biridir. Üçü de bu nedenlerden ötürü okullarına gitmeye fırsat bulamazlar.

7- Bizim Aile (1975)

Yaşar usta ve üç çocuğu birlikte yaşarlar. Eşi vefat ettikten sonra kimse ile herhangi bir ilgisi olmayan Yaşar usta çocuklarını hem anne hem de baba olarak çok büyük zorluklar aşarak büyütmeyi başarmıştır. Tüm bu olayların ardından mahalleli, Yaşar usta ile aynı zamanda 3 çocuğu ile dul bir halde ortada kalmış olan Melek hanımla ikisinin arasını yapmayı planlar ve başarılı da olurlar. Artık 6 çocuk birbirlerine uyum sağlamak zorundadırlar…

8- Yol (1981)

İmralı Hapishanesinde yatmakta olan 5 mahkûm kendilerine izin verilmesinden sonra bir hafta köylerine dönebileceklerdir. Fakat yol hem uzun hem de tehlikelidir...

9- Sürü (1978)

Feodal yapıyı hedef alan filmde Hamo, hayvancılıkla geçinen göçmen bir ailenin reisidir. Hamo'nun oğlu Şivan'da kendi ailesinin kan davası içinde olduğu ailenin kızı Berivan ile evlenmiştir. Hamo bu kadına hiçbir zaman ısınamaz ve oğlunun aklını çelmeye çalışır. Karısını çok seven Şivan babasının çarpıtmalarına hiçbir zaman yüz vermez. Filmde devamlı olarak bir baba oğul çatışması işlenir. Aynı zamanda köy temalı filmde dönemin köylü imajı yansıtılmaya çalışılmıştır.