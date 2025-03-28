Tarım Bakanı Yumaklı: Biz yanmadığımız bir derdin türküsünü söylemeyiz

Ahilik geleneğinin kurucusu Ahi Evran'ı ve Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ı anan Bakan Yumaklı "Benim Neşet Ertaş'ın çok sevdiğim bir sözü var: 'Biz yanmadığımız bir derdin türküsünü söylemeyiz.' Bizim derdimiz, vatanımıza, milletimize ve siz kıymetli vatandaşlarımıza hizmet etmektir," ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLIYIZ

Bakan Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüze koyduğumuz Türkiye Yüzyılı hedefi, AK Parti'nin hizmet sevdasının en büyük göstergesidir. AK Parti, 22 yıldır milletimizin güven ve desteğiyle, eser ve hizmet siyasetinde farkını ortaya koymuş ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Milletimizin refahı için çalışmaya, büyük projelere imza atmaya devam edeceğz," diye konuştu.

TARIM VE TARIMSAL HASILADA DÜNYA İLK 10'DAYIZ

Tarım sektörüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Tarım bitti, mahvolduk diyenlere inanmayın! AK Parti iktidarıyla birlikte tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünya genelinde ise ilk 10 içerisindeyiz. Tarımda kendi kendimize yeterlilikte pek çok ülkenin gıpta ettiği bir seviyeye ulaştık. 206 farklı başlıkta binlerce ürün üreterek hem kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de ihracat ile ülkemize ekonomik katkı sağlıyoruz," dedi.

SU SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Kırşehir'in su sorununa da değinen Bakan Yumaklı, "AK Parti olarak 22 yıldır altyapıdan ulaşıma, tarımdan enerjiye her alanda milletimize hizmet ettik. Kırşehir'de de suyun bir sorun olmaktan çıkması için var gücümüzle çalışacağız," diyerek bölge halkına müjde verdi.

Bakan Yumaklı'nın Kırşehir'deki ziyareti, iftar programının ardından vatandaşlarla birebir sohbet ederek sona erdi.