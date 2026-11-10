Tarım Kredi aktüel 10-16 Kasım 2026: Kavurma, zeytinyağı, çay... Bu hafta Tarım Kredi’de neler var?

Haftanın kampanyasında özellikle kahvaltılık ürünler, et ve süt ürünleri ile temel mutfak ihtiyaçları öne çıkıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği Tarım Kredi Marketleri, yeni haftada da farklı kategorilerdeki ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. İşte 10-16 Kasım 2026 Tarım Kredi aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve satış fiyatları…
Türk Kahvesi - 109,50 TL
Çay - 349 TL
Kadın ve erkek (keçe) terlik çeşitleri
2 L Zeytinyağı - 469 TL
Yoğurt - 155 TL
Kavurma - 379 TL