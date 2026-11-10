Tarım Kredi aktüel 10-16 Kasım 2026: Kavurma, zeytinyağı, çay... Bu hafta Tarım Kredi’de neler var?

Haftanın kampanyasında özellikle kahvaltılık ürünler, et ve süt ürünleri ile temel mutfak ihtiyaçları öne çıkıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği Tarım Kredi Marketleri, yeni haftada da farklı kategorilerdeki ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. İşte 10-16 Kasım 2026 Tarım Kredi aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve satış fiyatları…

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

Türk Kahvesi - 109,50 TL

Çay - 349 TL

Kadın ve erkek (keçe) terlik çeşitleri