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Giriş Tarihi: 10.11.2026 08:25

Tarım Kredi aktüel 10-16 Kasım 2026: Kavurma, zeytinyağı, çay... Bu hafta Tarım Kredi'de neler var?

Tarım Kredi Marketleri'nin 10-16 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün fırsatları belli oldu. Kasım ayının ikinci haftasında alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar, raflarda yerini alacak indirimli ürünleri ve fiyatları araştırmaya başladı. Yeni katalogda kavurmadan zeytinyağına, çaydan temel gıda ürünlerine kadar mutfak alışverişinde sıkça tercih edilen pek çok ürün bulunuyor.

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Tarım Kredi aktüel 10-16 Kasım 2026: Kavurma, zeytinyağı, çay... Bu hafta Tarım Kredi’de neler var?
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Haftanın kampanyasında özellikle kahvaltılık ürünler, et ve süt ürünleri ile temel mutfak ihtiyaçları öne çıkıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği Tarım Kredi Marketleri, yeni haftada da farklı kategorilerdeki ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. İşte 10-16 Kasım 2026 Tarım Kredi aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve satış fiyatları…

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

Türk Kahvesi - 109,50 TL

Çay - 349 TL

Kadın ve erkek (keçe) terlik çeşitleri

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

2 L Zeytinyağı - 469 TL

Yoğurt - 155 TL

Kavurma - 379 TL

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

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TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-16 KASIM 2026

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Tarım Kredi aktüel 10-16 Kasım 2026: Kavurma, zeytinyağı, çay... Bu hafta Tarım Kredi'de neler var?
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