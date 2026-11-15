Tarım Kredi aktüel 15-16 Kasım kataloğu: Tarım Kredi’de bu hafta sonu neler var? Tavuk, çay, yumurta...

Tarım Kredi KOOP Market'in "Fırsat Dolu Hafta Sonu" kampanyasında şarküteri ürünlerinden paketli gıdalara, kilogramla satılan meyve ve sebzelere kadar pek çok seçenek indirim listesine girdi. 15-16 Kasım'da alışveriş yapacak tüketiciler için katalogdaki ürünlerin fiyatları ve miktarları ayrı ayrı duyuruldu.
Piliç pirzola (1 kg): 199,00 TL
Organik yumurta (10'lu): 105,00 TL
Yoğurt (2 kg): 147,90 TL
Ayran (285 ml): 12,50 TL
Ayran (285 ml): 12,50 TL
Dana kokteyl sosis (200 g): 99,90 TL
Baton salam (850 g): 89,90 TL
Yerli muz (1 kg): 89,00 TL
Patates (1 kg): 28,90 TL
Portakal (1 kg): 29,90 TL