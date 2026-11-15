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Giriş Tarihi: 15.11.2026 10:34

Tarım Kredi aktüel 15-16 Kasım kataloğu: Tarım Kredi'de bu hafta sonu neler var? Tavuk, çay, yumurta...

Tarım Kredi KOOP Market, kasım ayının ortasında mutfak alışverişine yönelik yeni indirimlerini tüketicilerle buluşturdu. 14-16 Kasım tarihlerini kapsayan kampanyada tavuk, çay, yumurta, süt ürünleri ve taze meyve-sebze çeşitleri farklı fiyatlarla raflarda yerini aldı. Peki, Tarım Kredi'de bu hafta sonu neler var? İşte, 15-16 Kasım Tarım Kredi aktüel ürünleri ve fiyat listesi...

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Tarım Kredi aktüel 15-16 Kasım kataloğu: Tarım Kredi’de bu hafta sonu neler var? Tavuk, çay, yumurta...
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Tarım Kredi KOOP Market'in "Fırsat Dolu Hafta Sonu" kampanyasında şarküteri ürünlerinden paketli gıdalara, kilogramla satılan meyve ve sebzelere kadar pek çok seçenek indirim listesine girdi. 15-16 Kasım'da alışveriş yapacak tüketiciler için katalogdaki ürünlerin fiyatları ve miktarları ayrı ayrı duyuruldu.

TARIM KREDİ 15-16 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

Piliç pirzola (1 kg): 199,00 TL

Organik yumurta (10'lu): 105,00 TL

Yoğurt (2 kg): 147,90 TL

Ayran (285 ml): 12,50 TL

TARIM KREDİ 15-16 KASIM GIDA AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

Yoğurt (2 kg): 147,90 TL

Organik yumurta (10'lu): 105,00 TL

Siyah çay (1 kg): 265,00 TL

İç çiğ badem (340 g): 229,90 TL

Susamlı hamburger ekmeği (6 x 85 g): 124,00 TL

Kuru soğan (1 kg): 28,90 TL

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TARIM KREDİ 15-16 KASIM GIDA AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

Ayran (285 ml): 12,50 TL

Dana kokteyl sosis (200 g): 99,90 TL

Baton salam (850 g): 89,90 TL

Yerli muz (1 kg): 89,00 TL

Patates (1 kg): 28,90 TL

Portakal (1 kg): 29,90 TL

GIDA DIŞI AKTÜEL İNDİRİMİ

Üsküdar model çay bardağı: 79,90 TL

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Tarım Kredi aktüel 15-16 Kasım kataloğu: Tarım Kredi'de bu hafta sonu neler var? Tavuk, çay, yumurta...
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