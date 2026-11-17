Yeni haftanın Tarım Kredi aktüel kataloğunda mutfak alışverişinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok kategoride ürün yer alıyor. 17-23 Kasım tarihleri arasında geçerli kampanyada hangi ürünlerin öne çıktığı ve indirimli fiyatların nasıl şekillendiği tüketicilerin dikkatini çekiyor.

TARIM KREDİ AKTÜEL 17 - 23 KASIM 2026 KATALOĞU

- Dana sucuk 699 TL

- Dana pastırma 225 TL

- Dana salam dilimli 30,90 TL