Yeni haftanın Tarım Kredi aktüel kataloğunda mutfak alışverişinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok kategoride ürün yer alıyor. 17-23 Kasım tarihleri arasında geçerli kampanyada hangi ürünlerin öne çıktığı ve indirimli fiyatların nasıl şekillendiği tüketicilerin dikkatini çekiyor.
- Dana sucuk 699 TL
- Dana pastırma 225 TL
- Dana salam dilimli 30,90 TL
- Mandalina KG 24,90TL
- Limon 24,90 TL
- Dana kıyma 220 TL
- 3 KG çay 775 TL
- 1 KG çay 235 TL
- Çekirdeksiz kuru üzüm 185 TL
- Anadolu ayçiçek yağı 459,00 TL
- Buğday unu 59,90 TL
- Nohut 54,50 TL