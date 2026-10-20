Tarım Kredi aktüel 20-26 Ekim indirimleri! Tarım Kredi fırsatları: Kağıt havlu, bebek bezi, deterjanlar

Tarım Kredi Aktüel 20-26 Ekim kataloğunda temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirim fırsatları sunuluyor. Haftanın yıldızları bölümünde ise dana kangal sucuk, bebek bezi çeşitleri, sıvı çamaşır deterjanı, çay ve kağıt havlu bulunuyor. Alışveriş yapmak isteyenler, haftanın aktüel ürünlerini inceleyerek kampanyalı fiyatlardan yararlanabiliyor.
Fermente Dana Kangal Sucuk (Kg): 1.049,00 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (900 g): 499,00 TL
Bebek Bezi Çeşitleri (XL 62'li / Junior 78'li / Maxi 100'lü): 379,00 TL
Süzme Peynir (900 g): 229,00 TL
Milföy Hamuru (1 Kg): 155,00 TL
Siyah Zeytin (1000 g): 165,00 TL
Tereyağı (500 g): 389,00 TL
Sıvı Deterjan (2500 ml): 249,90 TL
Üzüm Pekmezi (800 g): 189,90 TL
Buzdolabı Poşeti (Orta & XL 3'lü): 69,90 TL
Osmancık Pirinç (5 Kg): 389,00 TL
Yuvarlak Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 459,00 TL
Çay (3 Kg): 849,00 TL
Pilavlık Bulgur (5 Kg): 189,00 TL
Kırmızı Mercimek (2,5 Kg): 215,00 TL
Yarım Yağlı Yoğurt (3000 g): 145,00 TL
Piliç Nugget (1 Kg): 169,00 TL
Doğal Maden Suyu (200 ml x 12 Adet): 99,00 TL
Matik Çamaşır Deterjanı (10 Kg): 429,00 TL
Bambu Özlü Kağıt Havlu (16'lı): 209,90 TL