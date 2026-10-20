Tarım Kredi aktüel 20-26 Ekim indirimleri! Tarım Kredi fırsatları: Kağıt havlu, bebek bezi, deterjanlar

Tarım Kredi Aktüel 20-26 Ekim kataloğunda temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirim fırsatları sunuluyor. Haftanın yıldızları bölümünde ise dana kangal sucuk, bebek bezi çeşitleri, sıvı çamaşır deterjanı, çay ve kağıt havlu bulunuyor. Alışveriş yapmak isteyenler, haftanın aktüel ürünlerini inceleyerek kampanyalı fiyatlardan yararlanabiliyor.