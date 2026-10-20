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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:59

Tarım Kredi aktüel 20-26 Ekim indirimleri! Tarım Kredi fırsatları: Kağıt havlu, bebek bezi, deterjanlar

Tarım Kredi Aktüel 20-26 Ekim kataloğu yayımlandı. Bu haftanın indirim fırsatları arasında süt ürünleri, bakliyat, pirinç ve deterjan çeşitleri yer alırken haftanın yıldızlarında dana kangal sucuk, bebek bezi, sıvı çamaşır deterjanı, çay ve kağıt havlu öne çıkıyor.

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Tarım Kredi aktüel 20-26 Ekim indirimleri! Tarım Kredi fırsatları: Kağıt havlu, bebek bezi, deterjanlar
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Tarım Kredi Aktüel 20-26 Ekim kataloğunda temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirim fırsatları sunuluyor. Haftanın yıldızları bölümünde ise dana kangal sucuk, bebek bezi çeşitleri, sıvı çamaşır deterjanı, çay ve kağıt havlu bulunuyor. Alışveriş yapmak isteyenler, haftanın aktüel ürünlerini inceleyerek kampanyalı fiyatlardan yararlanabiliyor.

TARIM KREDİ AKTÜEL 20-26 EKİM İNDİRİMLERİ

Fermente Dana Kangal Sucuk (Kg): 1.049,00 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (900 g): 499,00 TL

Bebek Bezi Çeşitleri (XL 62'li / Junior 78'li / Maxi 100'lü): 379,00 TL

Süzme Peynir (900 g): 229,00 TL

Milföy Hamuru (1 Kg): 155,00 TL

Siyah Zeytin (1000 g): 165,00 TL

Tereyağı (500 g): 389,00 TL

Sıvı Deterjan (2500 ml): 249,90 TL

Üzüm Pekmezi (800 g): 189,90 TL

Buzdolabı Poşeti (Orta & XL 3'lü): 69,90 TL

TARIM KREDİ AKTÜEL 20-26 EKİM İNDİRİMLERİ

Osmancık Pirinç (5 Kg): 389,00 TL

Yuvarlak Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 459,00 TL

Çay (3 Kg): 849,00 TL

Pilavlık Bulgur (5 Kg): 189,00 TL

Kırmızı Mercimek (2,5 Kg): 215,00 TL

Yarım Yağlı Yoğurt (3000 g): 145,00 TL

Piliç Nugget (1 Kg): 169,00 TL

Doğal Maden Suyu (200 ml x 12 Adet): 99,00 TL

Matik Çamaşır Deterjanı (10 Kg): 429,00 TL

Bambu Özlü Kağıt Havlu (16'lı): 209,90 TL

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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