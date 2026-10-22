Tarım Kredi aktüel 22-23-24-25-26 Ekim! Bu hafta hangi ürünler var? Sucuk, peynir, bebek bezi ve deterjan...

Haftalık alışveriş öncesinde fiyat karşılaştırması yapanlar, Tarım Kredi'nin 20-26 Ekim tarihleri arasında geçerli kampanyalarına göz atıyor. Yeni haftayla birlikte satışa sunulan ürünleri ve etiket fiyatlarını incelemek isteyenler, Tarım Kredi aktüel kataloğun ayrıntılarını araştırıyor.
Osmancık pirinç: 389 TL
Tam yağlı taze kaşar peyniri: 459 TL
Çay: 849 TL
Pilavlık bulgur: 189 TL
Kırmızı mercimek: 215 TL
Yarım yağlı yoğurt: 145 TL
Piliç nugget: 169 TL
Doğal maden suyu: 99 TL
Çamaşır deterjanı: 429 TL
Bambu özlü kağıt havlu: 209,90 TL
Bebek bezi çeşitleri: 379 TL
Süzme peynir: 229 TL
Milföy hamuru: 155 TL
Siyah zeytin: 165 TL
Tereyağı: 389 TL
Sıvı çamaşır deterjanı: 249,90 TL
Üzüm pekmezi: 189,90 TL
Buzdolabı poşeti: 69,90 TL