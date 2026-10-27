Tarım Kredi aktüel 27 Ekim - 2 Kasım: Isıtıcı, battaniye, mutfak gereçleri... Bu hafta Tarım Kredi’de!

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde kış hazırlıkları hız kazanırken Tarım Kredi Marketleri'nin yeni haftalık ürünleri merak konusu oldu. 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında geçerli olması beklenen katalogda ısınma ihtiyacına yönelik ürünlerden ev tekstiline ve mutfak gereçlerine kadar farklı seçenekler dikkat çekiyor.
Elektrikli yatay ısıtıcı: 899 TL
Çift kişilik battaniye: 349,90 TL
Çift kişilik elektrikli battaniye: 659,90 TL
Saklama kabı seti: 99.90 TL
Tam yağlı tost peyniri: 175,00 TL
Çiçek balı: 189,90 TL
Fındık ezmesi: 179,90 TL
Nane: 29,90 TL