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Giriş Tarihi: 27.10.2026 08:33

Tarım Kredi aktüel 27 Ekim - 2 Kasım: Isıtıcı, battaniye, mutfak gereçleri... Bu hafta Tarım Kredi'de!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 27 Ekim-2 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu, ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenlerin gündemine geldi. Bu haftanın ürünleri arasında ısıtıcılar, battaniyeler ve mutfak gereçleri öne çıkarken, kış hazırlığı yapan tüketiciler de raflardaki seçenekleri araştırmaya başladı.

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Tarım Kredi aktüel 27 Ekim - 2 Kasım: Isıtıcı, battaniye, mutfak gereçleri... Bu hafta Tarım Kredi’de!
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Havaların soğumasıyla birlikte evlerde kış hazırlıkları hız kazanırken Tarım Kredi Marketleri'nin yeni haftalık ürünleri merak konusu oldu. 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında geçerli olması beklenen katalogda ısınma ihtiyacına yönelik ürünlerden ev tekstiline ve mutfak gereçlerine kadar farklı seçenekler dikkat çekiyor.

TARIM KREDİ AKTÜEL 27 EKİM - 2 KASIM

Elektrikli yatay ısıtıcı: 899 TL

Çift kişilik battaniye: 349,90 TL

Çift kişilik elektrikli battaniye: 659,90 TL

Saklama kabı seti: 99.90 TL

TARIM KREDİ AKTÜEL 27 EKİM - 2 KASIM

Tam yağlı tost peyniri: 175,00 TL

Çiçek balı: 189,90 TL

Fındık ezmesi: 179,90 TL

Nane: 29,90 TL

TARIM KREDİ AKTÜEL 27 EKİM - 2 KASIM

Dana kasap sucuk: 399,00 TL

Zeytinyağı (1 L) - 249,00 TL

Süzme beyaz peynir: 115,00 TL

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Tarım Kredi aktüel 27 Ekim - 2 Kasım: Isıtıcı, battaniye, mutfak gereçleri... Bu hafta Tarım Kredi'de!
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